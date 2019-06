Emis Killa news: la nuova vita con Tiffany e la figlia

Emis Killa resta uno dei rapper più amati in Italia ma dal 2018 la sua vita è cambiata. Il cantante, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di Coach a The Voice of Italy, è diventato padre della piccola Perla Blue. La figlia è frutto dell’amore con Tiffany, compagna di Emiliano Rudolf Giambelli (questo il vero nome dell’artista) da quasi un decennio. Emis è un padre molto attento e premuroso che però, come dichiarato dal diretto interessato, non cambia i pannolini alla sua bambina. Una scelta fortemente voluta da Tiffany che, al contrario, ha deciso di dividere altri compiti e lasciare così spazio al compagno per le pappe.

Emis Killa felice con la figlia Perla Blue che oggi ha un anno

“Dopo la nascita di mia figlia avevo paura di non poter fare quello che volevo, di uscire con gli amici, ma per ora va tutto bene. Non cambio i pannolini perché la mamma non vuole. Ma ci siamo divisi i compiti, io le do da mangiare. Al parco invece non ci andiamo ancora, e poi lì ci sono i ragazzini che si fanno le canne”, ha raccontato Emis Killa a Tu Style. E sul futuro di Perla Blue, il rapper ha già le idee chiare: “Sarò un papà giusto, lei avrà il diritto di sbagliare come l’ho avuto io”. “A 50 anni sarò un bellissimo padre, ci tengo troppo per me e mia figlia”, ha aggiunto Killa, che si definisce un tipo molto vanitoso.

Emis Killa innamorato di Tiffany: la sua donna ideale

Nell’ultima canzone – Tijuana, video in basso -Emis Killa parla di una donna superficiale che ama sballarsi. “Rispecchia tante donne che ho conosciuto nel corso della mia vita”, ha puntualizzato il cantante. Che preferisce un altro tipo di donna, come la sua Tiffany. “Mi piacciono le tipe appariscenti, non mi interessa se mettono le loro foto semin..e su Instagram, purché lo facciano con intelligenza. Non sopporto le oche e chi manca di sensibilità”, ha chiarito il 29enne.