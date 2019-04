Emis Killa accoltellato: “Ho ancora la cicatrice, 7 punti”

Passato segreto di Emis Killa: il rapper confessa di esser stato accoltellato all’età di 13 anni

Emis Killa ha deciso di rispondere ad alcune domande fatte dai suoi fan su Instagram. Gli hanno chiesto di tutto e di più. Il rapper, però, non si è tirato indietro e ha raccontato anche degli aneddoti che hanno incuriosito parecchio. Un suo follower gli ha chiesto se è mai stato accoltellato e, a sorpresa, Emis Killa ha rivelato che ha avuto un brutto episodio in passato. Non era ancora maggiorenne. Tra le altre confessioni, ha detto di esser stato arrestato in Svizzera (ma non ha dato ulteriori spiegazioni) e che un giorno aveva anche rischiato di essere sparato. Pericoli, questi, che ha imparato a evitare.

Perché Emis Killa è stato accoltellato? La verità raccontata dal rapper

Divenuto padre da poco, Emis Killa è riuscito a ottenere una vita più tranquilla, priva di eccessi e inutili pericoli. Ma il suo passato è stato piuttosto turbolento e, su Instagram, a chi gli ha chiesto se è stato accoltellato, ha risposto così: “Ebbene sì, a 13 anni. Ho ancora la cicatrice, 7 punti”. Il motivo? Ecco cos’ha detto: “Perché eravamo una banda di scappati di casa e succedevano queste cose. Purtroppo”.

Emis Killa contro gli heater: troppi pregiudizi nei suoi confronti? Adesso risponde così

Lo abbiamo visto recentemente insieme a Fedez raccontare un episodio particolare del loro passato e adesso ne ha rivelati alti. Domande, su Instagram, e anche tante critiche e pregiudizi. Di questi ultimi, Emis Killa ha spiegato quali sono i più frequenti: “Che io sia antipatico o superficiale. Però cambiano sempre idea: è questa la cosa che conta. Alla fine, per come mi pongo, qualche pregiudizio ci sta. E ho la coscienza e l’umiltà per ammetterlo”.