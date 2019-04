Fedez ed Emis Killa, racconto inedito sul passato: la storia dei due rapper sorprende

Emis Killa ospite al concerto di Fedez

Fedez ed Emis Killa sono senz’altro due dei rapper più conosciuti e amati del momento e – come molti degli artisti che conosciamo – non hanno ricevuto nulla in regalo dalla vita: entrambi infatti hanno fatto numerosi sacrifici per essere dove sono adesso; tutti saprete ad esempio che Fedez era partito fondamentalmente da YouTube, dove ebbe molto successo pubblicando una serie di video chiamata Zedef Chronicles. I due oggi hanno fatto un concerto insieme – o meglio, Emis è stato ospite di Fedez al Palalottomatica di Roma – e prima di esibirsi hanno raccontato su Instagram un aneddoto divertente ma molto utile per capire quanta strada hanno fatto sinora.

Il racconto di Fedez ed Emis Killa prima del successo

“Allora – ha così esordito Fedez –, io e questo ragazzo ci conosciamo da quando abbiamo 15-16 anni”. “Stasera – ha continuato Emis Killa – suoniamo insieme dopo una vita sul palco insieme”. “L’ultima volta che abbiamo suonato insieme – ha poi proseguito Fedez – era in un centro sociale che ci doveva dare 50 euro”. “E non ti facevo le doppie come stasera”, ha soggiunto Emis Killa prima che Fedez gli ricordasse che i soldi comunque non li hanno visti: “Esatto, e non ci hanno mai dato le 50 euro che ci dovevano dare quella sera”. Tante risate e senz’altro tanta complicità tra due ragazzoni che sono cresciuti assieme e tra i quali sembra esserci ancora un ottimo rapporto.

Un’amicizia che dura una vita: Fedez ed Emis Killa uniti dall’adolescenza

Non sappiamo come si evolveranno le cose tra i due e se la loro amicizia cambierà: fatto sta che per il momento, in un mondo come quello della musica in cui ognuno cerca di oscurare i propri colleghi, sono senz’altro un bell’esempio per tutti i fan. Lo avevamo capito tra l’altro già un anno fa circa quando sempre Fedez su Instagram scrisse delle belle parole su Emiliano – questo il vero nome di Emis Killa: “Io e Emiliano ci conosciamo da quando avevamo 16 anni, abbiamo iniziato il nostro percorso musicale insieme. Oggi dopo 10 anni ci siamo rivisti e ci siamo raccontati di quante ne abbiamo fatte e passate. Dalle gare di freestyle in giro per l’Italia al costruirci una famiglia. Bei momenti, bei ricordi”. Il concerto di Fedez è andato ovviamente benissimo: la speranza è che anche il suo rapporto con Emis Killa continui ad andare a gonfie vele. Noi ovviamente saremo sempre qui a tenervi aggiornati!