Eminem, ex moglie tenta il suicidio: il caso e come sta

Grande preoccupazione nelle ultime ore per Kim , la ex moglie di Eminem. Come riporta in esclusiva il giornale di gossip americano TMZ, la donna sarebbe finita qualche giorno fa in ospedale dopo un tentativo di suicidio, per fortuna, non riuscito. Ma cosa è successo esattamente?

Sulle pagine online della rivista leggiamo che Kim Scott, questo il nome completo della donna, ha tentato di uccidersi ferendosi i polsi e le braccia. L’ex moglie del rapper era tutt’altro che priva di sensi, quando i soccorsi sono arrivati. TMZ riporta infatti che prima di finire nel pronto soccorso più vicino, la Scott avrebbe opposto ferma resistenza ai paramedici e alle forze di polizia accorse sul posto per lei.

Una volta giunta nella struttura ospedaliera, la donna si è sottoposta, oltre ai doverosi controlli sul suo stato fisico, anche a un check per quanto riguarda le sue condizioni psicologiche. Quanto raccontato su TMZ non sarebbe avvenuto nelle scorse ore, bensì il 30 luglio. Dopo qualche giorno, la donna è stata a quanto pare trasportata nuovamente nella sua abitazione nel Michigan, dove sta attualmente recuperando le forze. Non è dato sapere, in ogni caso, se da questo momento in poi le verrà affiancato qualcuno che la possa supportare.

Chi è Kim Scott: la storia della ex moglie di Eminem

I fan dell’artista di 8 mile si ricorderanno di certo di Kim, la storica ex compagna di Eminem che tanto aveva fatto parlare di sé ai tempi di The Marshall Mathers LP. Kim è la persona a cui Eminem ha dedicato molte delle sue canzoni più crude, fra cui il brano che porta il suo nome, Kim, e Kill You. Dalla loro travagliatissima relazione nacque una figlia, Hailie Jade, oggi 25 enne.

Dopo il divorzio, avvenuto nel 2001, Eminem tornò per un breve periodo insieme alla ex, a gennaio 2016, riportandola nuovamente all’altare. Il matrimonio però durò appena tre mesi.