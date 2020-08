Eminem non è morto: perché l’hashtag Rip Eminem è in tendenza

RIP Eminem è l’hashtag in trend su Twitter che ha mandato in tilt i fan. Sono molti gli utenti sul social che hanno subito dimostrato di essere sconvolti dalla notizia. In particolare, il pubblico non ha potuto non pensare alla morte del noto rapper. I moltissimi fan in tutto il mondo, di fronte a questa particolare tendenza, hanno creato decisamente il caos. Il pubblico non deve temere, in quanto Eminem è vivo. Pertanto, si tratta semplicemente dell’ennesima bufala. Non è di certo la prima volta che il rapper sul web viene fatto passare per morto, com’è accaduto anche ad altri volti noti. Ma cosa ha scatenato questo caso su Twitter? Entrando nel dettaglio, a causare tutto questo caos è stato un utente, il quale ha condiviso un tweet davvero di cattivo gusto, in cui dichiarava di aver ucciso Eminem. Ed ecco che i fan hanno iniziato ad allarmarsi e a condividere post con l’hashtag #ripeminem, salito subito tra i trend di oggi.

Eminem non è morto: l’hashtag RIP Eminem crea il panico tra i fan, cosa è successo

Eminem è vivo, ennesima fake news: la bufala ha creato il caos su Twitter

Non è la prima volta che accade una situazione del genere. Questo tipo di fake news sono all’ordine del giorno e con i social fanno immediatamente il giro del web, creando il panico. In passato, sono diversi i volti noti che sono stati dati per morti. Tra questi, anche Eminem. Dunque, non è la prima volta che il rapper finisce per essere protagonista di notizie così sgradevoli!