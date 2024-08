Emilio Fede ricoverato: come sta, ecco cos’ha raccontato

Preoccupazione per Emilio Fede. Nelle ultime ore, stanno facendo molto discutere alcune immagini dove l’ex direttore di Studio Aperto appare all’interno di una RSA, ossia la Residenza Sanitaria Assistenziale. Uno dei dipendenti della struttura ha girato e condiviso un video insieme al 93enne, al quale ha rivolto una domanda inaspettata su uno dei suoi più grandi amici, ovvero Silvio Berlusconi. Le immagini hanno suscitato notevole scalpore a causa dei segni del tempo sul volto di Fede, che non veniva visto pubblicamente da molto tempo.

“Direttore, era meglio Berlusconi o la Meloni?”, ha chiesto il dipendente della RSA. Al che, Emilio non ha avuto dubbi: “Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene”. Ma, non è finita qui. L’uomo ha poi chiesto al conduttore e scrittore di ricreare il suo storico tormentone “Che figura di me*da” (ancora oggi usato da Striscia la Notizia). Chiaramente, il video ha fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poco tempo. Da lì, in tanti hanno iniziato a chiedersi quale sia l’attuale stato di salute di Emilio Fede.

Emilio Fede: come sta e dove è ricoverato

Il 5 agosto, Dagospia ha svelato che l’ex direttore di Studio Aperto è ricoverato da tempo in un RSA di Milano. A dare maggiori dettagli, però, ci ha pensato il direttore di Novella2000, Roberto Alessi. Quest’ultimo ha avuto modo di vedere e parlare più volte, il quale gli ha confessato di trovarsi molto bene nella casa di riposo. Quando è arrivato nella struttura, infatti, non riusciva a stare in piedi e si trovava in una sedia a rotelle. Adesso, invece, sembrerebbe stare molto meglio, tanto da essere di nuovo in grado di camminare in maniera spedita e senza aiuti.

Oltre ad aver avuto miglioramenti dal punto di vista fisico, Alessi ha spiegato che Fede è molto presente e lucido anche a livello mentale. Una precisazione che il giornalista ha tenuto a fare, considerando le voci che si sono diffuse recentemente sul web. Stando a quanto raccontato dal giornalista, il 93enne è accompagnato dalle due figlie Sveva e Simona, che lo vanno spesso a trovare. “Ed è orgogliosissimo perché ha un nipote che pare che sia un campione nel tennis”, ha poi aggiunto.

In definitiva, ciò che conta è che, contrariamente agli allarmismi recenti, l’ex giornalista del TG4 sta molto meglio e si trova bene nella RSA in cui è ospite.