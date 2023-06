Emilio Fede assente ai funerali di Berlusconi: lo sbrocco in diretta

Emilio Fede ha avuto un duro sfogo in una diretta Instagram dopo non aver potuto partecipare ai funerali di Berlusconi: cos’ha detto

Ieri, 14 giugno, presso il Duomo di Milano si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi, morto lo scorso lunedì, 12 giugno, all’età di 86 anni, a causa di una leucemia mielomonocitica cronica. Tra i presenti, la compagna Marta Fascina, i cinque figli, i nipoti, le ex mogli Veronica Lario e Carla Elvira Dall’Oglio, moltissime personalità del mondo dello spettacolo e figure istituzionali. Per citarne alcuni: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Barbara d’Urso, la premier Giorgia Meloni con il governo al completo e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tuttavia, alla cerimonia c’era un grande assente, ovvero Emilio Fede. Come mai il giornalista non ha potuto partecipare?

Emilio Fede era molto legato a Silvio Berlusconi, tanto che, all’apprendere della sua scomparsa, l’aveva definito come “la sua vita”. Dunque, l’ex direttore del Tg4 avrebbe voluto assolutamente assistere al funerale del Cavaliere. Tuttavia, a causa di complicazioni dell’ultimo minuto, qualcosa è andato storto e non ha fatto in tempo. Il giornalista ha spiegato la vicenda durante una diretta Instagram, in cui si è lasciato andare ad uno sfogo alquanto acceso.

In sostanza, un autista avrebbe dovuto raggiungere casa di Emilio per portarlo in Piazza Duomo. Tuttavia, costui non è mai arrivato, lasciandolo senza passaggio. Addirittura, Fede ha dichiarato che l’autista avrebbe gettato le chiavi della macchina per impedire che qualcun altro potesse portarlo al funerale. “Lui è sparito e non si è fatto trovare! Quel farabutto andrebbe arrestato! Non solo è sparito, ma ha fatto pure in modo che bloccasse la mia macchina buttando via le chiavi. Farabutto mascalzone!”, ha esclamato.

Ma, non è finita qui. Mentre il 91enne faceva la sua live su Instagram, è stato contattato da un suo amico, un signore di nome Alfredo. Quest’ultimo, con tono abbastanza alterato, ha iniziato a chiedergli come mai non fosse andare al funerale. La domanda ha mandato ancora di più su tutte le furie Emilio, che ha iniziato ad inveire contro di lui attraverso una serie di insulti e offese.

“Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiego. Vieni! Vieni! P*rco l*rido, figlio di una p****na ba**scia, cor**to di me**a, che tu possa morire di un cancro al buco del c**o che tanto lo hai usato da f***io. Sono in mano a delle m***e!”, sono state le, a dir poco, forti parole di Emilio contro il suo amico. Il video è diventato subito virale sui social, arrivando ad avere migliaia e migliaia di visualizzazioni e commenti da parte del mondo del web, che è rimasto senza parole dinanzi questo sbrocco inaspettato del giornalista.

Ad ogni modo, in un altro video pubblicato su Instagram, Emilio Fede ha poi detto di essere stato contento di non essere potuto andare al funerale. E, rivolgendosi direttamente al suo amico Berlusconi, ha spiegato il perché: