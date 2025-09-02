Emilio Fede in fin di vita, parla la figlia e cosa hanno riferito i dottori

Emilio Fede versa in condizioni gravi nella Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano. Da mesi è ricoverato nella struttura. Nelle ultime ore, però, il suo stato di salute è peggiorato improvvisamente. A confermare che l’ex direttore del Tg4 94enne è in fin di vita è anche la figlia Sveva che è stata raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera ai quali ha dichiarato che è vero che il padre, “purtroppo è in condizioni critiche”. La donna ha aggiunto che nonostante il momento sia delicatissimo, Fede sta lottando “come un leone”, da “guerriero”.

Emilio Fede è grave, la famiglia gli è accanto

Sveva si trova in ospedale assieme alla figlia Ottavia, vale a dire la nipote del giornalista. L’altro nipote, Guelfo, quando ha saputo che nonno Emilio ha iniziato a sentirsi molto male era all’estero. Si è subito attivato per fare rientro in Italia. Vicino al giornalista c’è anche l’altra sua figlia Simona.

Fonti mediche citate da Alanews hanno spiegato che il quadro clinico del 94enne si è complicato drasticamente nelle ultime ore. Al momento l’ex direttore del Tg4 è incessantemente monitorato in terapia intensiva. L’equipe sanitaria che sta prestando tutte le cure del caso sta tentando di stabilizzare il paziente.

I familiari di Fede hanno ringraziato colleghi e fan che in queste ore stanno esprimendo vicinanza ad Emilio. Dall’altro lato hanno chiesto riservatezza, in modo tale da vivere il momento delicato nella maniera più gestibile possibile.

Per il momento non è stata divulgata una prognosi puntuale circa lo stato di salute del 94enne. Si sa però che è un paziente fragile sia per l’età avanzata sia per le patologie pregresse di cui soffre.

La storia d’amore lunga quasi 60 anni di Emilio Fede e Diana de Feo

In una delle ultime interviste concesse alla stampa, l’ex direttore del Tg4 aveva spiegato di desiderare di raggiungere presto la moglie defunta. La scomparsa di Diana De Feo avvenuta nel 2021 ha segnato profondamente Fede. La donna è stata una giornalista e parlamentare di Forza Italia.

Si sposò con Emilio nel 1963. Un amore lungo quasi sessant’anni, spezzato nel giugno 2021. La donna si è spenta a 74 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. “Il dolore più grande”, aveva confessato il giornalista, con profondo dolore, parlando della dipartita della compagna di vita con la quale ha avuto due figlie, ossia le già citate Simona e Sveva.

In queste ore, tante persone sui social stanno scrivendo messaggi di vicinanza e sostegno a Fede e alla sua famiglia. Purtroppo non mancano nemmeno sciocche ironie del tutto evitabili in un simile momento.