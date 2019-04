Emilia Clarke: Jon Snow in sella al drago? L’attrice rivela i retroscena

Game of Thrones 8: Emilia Clarke parla della scena con i draghi girata insieme a Kit Harington

Durante il primo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones abbiamo visto Jon Snow salire in sella ad uno dei draghi di Daenerys. La scena, sia a livello visivo che figurativo, ha colpito molto i fan della Serie TV targata HBO. In merito alla parte girata insieme a Kit Harington ha detto la sua anche Emilia Clarke, l’attrice che interpreta la madre dei draghi. In un’intervista pubblicata da Io Donna Emilia ha rivelato particolari interessanti e retroscena inediti che, di fatto, sembrerebbero confermare le teorie di chi attribuisce a questo momento un significato molto più importante di quello che sembra.

Emilia Clarke commenta Jon Snow sul drago: “Questo è solo l’inizio, ci sarà un colpo di scena dietro l’altro”

Jon Snow durante l’episodio 8×01 di GoT ha cavalcato per la prima volta un drago, e perché questo passaggio potrebbe essere fondamentale per le sorti della Serie TV non possiamo spiegarvelo adesso. Il rischio sarebbe quello di dilungarci troppo ma, se volete approfondire, potete sempre cliccare qui (un articolo approfondito vi chiarirà le idee). Sulla scena gira con Jon Snow in sella al drago, Emilia Clarke ha dichiarato: “Mi sono resa conto che era solo l’inizio, poi un colpo di scena dietro l’altro… è tutto così eccitante”.

Game of Thrones anticipazioni 8×02: Daenerys contro Sansa e Jaime

L’ottava stagione de Il Trono di Spade, stando alle parole di Emilia Clarke, si prospetta essere ricca di colpi di scena. Intanto il suo personaggio, prima ancora che si scontri con il Re della Notte, pare che nella prossima puntata dovrà vedersela con problemi più “terreni”. Daenerys si troverà a scontrarsi contro Jaime Lannister e Sansa Stark. Con quest’ultima già nella prima puntata non è stato amore a prima vita, ma sarà nella seconda che le due avranno maggiori problemi.