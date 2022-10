Emigratis, sfottò a Damante sul flirt De Lellis-Iannone: la reazione

Pio e Amedeo hanno preso in giro il deejay riguardo alla sua vecchia storica ex, che successivamente ha frequentato il pilota. Ecco come ha reagito l’ospite del programma di Canale 5

Nella puntata di Emigratis trasmessa questa sera, 12 ottobre, su Canale 5, Pio e Amedeo sono partiti alla volta di Miami, patria del clubbing a livello internazionale per incontrare alcuni degli italiani “che ce l’hanno fatta” e hanno trovato negli Stati Uniti la loro personale consacrazione e un grande successo. Tra gli ospiti di questa puntata del dissacrante format c’è stato spazio per esempio per il magnate e influencer Gianluca Vacchi, per il tennista Matteo Berrettini ma anche per Andrea Damante.

Quest’ultimo, seppure ultimamente sia un po’ sparito dai radar, è stato per tanti anni protagonista del gossip italiano in tv e sui social per essere stato uno dei più celebri tronisti della storia di Uomini e Donne e per aver incontrato la sua compagna, Giulia De Lellis, con la quale andò a finire malissimo, come ben sanno gli appassionati del programma Mediaset.

La relazione si concluse in modo molto turbolento, quando la De Lellis scoprì che Andrea Damante l’aveva tradita. Come raccontato anche a Pio e Amedeo, il deejay si rese protagonista di una gaffe clamorosa: Damante lasciò infatti il suo computer con Whatsapp acceso e, in questo modo, la sua ex fidanzata potè leggere le sue compromettenti chat.

Della storia si parlò in lungo e in largo, anche perché la De Lellis ebbe una reazione scomposta e devastò la casa di Damante. Il fattaccio portò poi la ragazza a scrivere un libro, Le corna stanno bene su tutto, che ottenne un enorme successo. Dopo la fine del rapporto con Damante, tra l’altro, la De Lellis si frequentò con quello che era già l’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Ed è proprio su questo punto che Pio e Amedeo sono andati a stuzzicare Damante.

Andrea Damante parla del flirt di Giulia De Lellis e Andrea Iannone

L’occasione non avrebbe potuto essere più ghiotta. Pio e Amedeo hanno incalzato Damante per il suo passato sentimentale, chiedendogli cosa ne pensasse del fatto che la sua ex si fosse messa con l’ex di Belen. L’ex tronista ha reagito disinteressato e con il sorriso sulla faccia, senza addentrarsi poi troppo nella questione ed evitando polemiche sterili, dichiarando semplicemente: “Non lo so, non mi ricordo. Perché poi ci sono stati una serie di passaggi…”. Insomma, sembra proprio che per lui ormai questa storia faccia parte del passato.

Nella stessa “intervista” Damante ha anche negato categoricamente di aver tradito Giulia con una delle sue amiche. Inoltre, il deejay ha confermato che di scappatella vera e propria ce n’è stata una sola (o al massimo due?) e che, una volta tornato single, è riuscito ad andare a letto con ben 4 donne nello stesso momento.