Emanuele Filiberto svela il gesto fatto da Maria dopo la sua eliminazione

Emanuele Filiberto e lo speciale rapporto con Maria De Fillippi: “Ho sempre subito il suo fascino… Sanremo? Fu un’operazione fatta a tavolino”

Cinque anni di esilio, stavolta volontario (e dalla tv, non dalla patria), poi il gran ritorno: Emanuele Filiberto di Savoia, il Principe, ha scelto Amici Celebrities per rimettersi in gioco sul piccolo schermo. Una decisione non casuale che ha avuto un consigliere d’eccezione: Maria De Filippi. Emanuele, che si è confidato alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, ha infatti raccontato il ruolo fondamentale che la conduttrice ha avuto nella sua accettazione di partecipare al talent di Canale 5. Eh sì, perché al Principe non mancava per nulla la tv. Forse era più alla tv che mancava lui. Così Queen Mary si è messa sulle sue tracce e ha sfoderato tutto il suo repertorio di persuasione per convincerlo a prendere parte allo show.

Filiberto fa subito sapere di non essere troppo dispiaciuto per essere stato eliminato a un passo dalla finale. “Mi sarebbe dispiaciuto se non avessi dato ogni settimana il 100%. Me lo sentivo che sarei uscito quel giorno ed è stato giusto così”, racconta serenamente. Spazio a una piccola digressione ‘sanremese’. Brucia di più il secondo posto all’Ariston o l’uscita in semifinale ad Amici? “Sanremo è stata un’operazione fatta a tavolino dalla Rai e dagli agenti che mi hanno fatto partecipare. In entrambi i casi sono stato contento perché per me cantare è un divertimento.” Largo quindi alla De Filippi. “Ho sempre subito il fascino di Maria…”

“Mi affascina molto per l’intelligenza e la sincerità, è una donna molto diretta”, dichiara Emanuele che aggiunge che per convincerlo la conduttrice gli ha ben spiegato che Amici Celebrities non era un reality ma un’accademia vera e propria. “E infatti, dopo aver vissuto due mesi lì dentro ho avuto bisogno di un paio di giorni per riprendere contatto con la realtà”, chiosa. C’è spazio per un ultimo aneddoto sulla moglie di Costanzo inerente alla sua eliminazione: “Lo sguardo di Maria quando mi hanno eliminato: sincero, protettivo, amichevole. Le devo molto”.