Amici Celebrities, Emanuele Filiberto canta L’Italiano: Platinette polemizza

Amici Celebrities: scontro tra Emanuele Filiberto e Platinette per L’Italiano di Toto Cutugno

Ancora una polemica ad Amici Celebrities. Protagonisti, questa volta, Emanuele Filiberto di Savoia, concorrente della Squadra Blu, e Platinette, componente della giuria del nuovo programma di Maria De Filippi. Mauro Coruzzi ha avuto qualcosa da dire sulla performance del principe de L’Italiano, la famosa canzone di Toto Cutugno. A detta del giurato i versi del brano striderebbero troppo con la storia della famiglia reale, visto che si nominano i partigiani. Emanuele ci ha tenuto a precisare che la scelta della canzone è stata della produzione anche se è molto legato a questo pezzo in quanto lo ascoltava sempre nel periodo dell’esilio.

L’Italiano di Toto Cutugno divide Emanuele Filiberto e Platinette

“Non è colpa tua se appartieni alla tua famiglia. Ma è inevitabile che molte persone, magari più anziane come me, pensino a questa cosa sentendoti cantare L’italiano col megafono. La polemica scatta da sola”, ha sottolineato Platinette ad Amici Celebrities. Dopo aver precisato che la scelta della canzone è stata della produzione del talent show, Emanuele Filiberto ha replicato piccato: “Sono qua per rappresentare me stesso. Questa era una delle rare canzoni che ascoltavo in esilio. L’ho fatto per amore. Siamo qui per divertirci, non per polemizzare”.

Amici Celebrities: l’esibizione di Emanuele Filiberto divide

Il pubblico, sui social network, si è spaccato in due sulla questione nata ad Amici Celebrities: da un lato c’è chi ha apprezzato l’esibizione di Emanuele Filiberto di Savoia e chi invece ha appoggiato in pieno il pensiero di Platinette.