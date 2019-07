Emanuele Filiberto derubato a Parigi: bottino da oltre 500 mila euro

Emanuele Filiberto derubato a Parigi: grave danno da oltre 500 mila euro

Non c’è pace per Emanuele Filiberto. Dopo la notizia sul tumore e i gossip che parlavano di un’accesa crisi con la moglie, Clotilde, ora una brutta avventura ha come protagonista proprio Emanuele Filiberto. Come riportano i maggiori siti di informazione italiane, il principe è stato derubato a Parigi. Presa di mira proprio la residenza francese della famiglia, secondo la polizia si è trattato di un furto con scasso e le prime indagini sono davvero difficili. Il fatto risale a venerdì 19 luglio quando, una banda di ladri, ha fatto il suo ingresso nella casa di Emanuele Filiberto nella capitale francese, precisamente nel XV arrondissement. I malviventi hanno portato via un grosso bottino, parliamo di beni per un valore di oltre 500 mila euro. Il fatto è stato riportato dal quotidiano Le Parisien che ha anche svelato maggiori dettagli.

Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde derubati: cosa è stato portato via dai ladri

Colpo grosso quello dei ladri che hanno portato via dall’appartamento di Emanuele Filiberto prettamente gioielli preziosi. Come già detto, la refurtiva portata via ha un valore di 500 mila euro. Si tratterebbe solo dei pezzi più pregiati, dunque il danno è stato di sicuro maggiore. Al momento del furto la coppia non era in casa, ma una brutta sorpresa li ha accolti al loro ritorno. Per ora niente comunicazioni ufficiale da parte di Emanuele Filiberto che ultimamente ha fatto chiarezza sul tumore e l’operazione a cui si è dovuto sottoporre.

Indagini complicate: cosa dice la polizia

Secondo le ultime news arrivate da Le Parisien, la polizia sarebbe già a caccia dei ladri ma le indagini si preannunciano molto complicate. “Questo tipo di furto con scasso è raramente opera di dilettanti, perché per vendere i gioielli è necessario disporre di una buona rete di ricettatori e perché i gioielli sono riconoscibili a vista“, ha detto una fonte al giornale francese.