Emanuele Filiberto di Savoia chiarisce su tumore e operazione

Emanuele Filiberto di Savoia chiarisce sull’operazione e sul tumore che è tornato

La notizia era uscita a fine maggio, quando Emanuele Filiberto di Savoia ha condiviso sui social una foto che parlava chiaro. Il membro della Casa Savoia si è sottoposto ad un’operazione per un tumore, i giornali però, secondo Emanuele Filiberto, hanno ingigantito la notizia. Ancora al centro del gossip e questa volta non per una ipotetica crisi con la moglie Clotilde, Emanuele ha parlato del problema che non vuole nominare e che è tornato per la terza volta. Era stato proprio lui a darne notizia sui social, spiegando che si trovava in ospedale per farsi operare di nuovo al setto nasale per un tumore. L’intervento è riuscito benissimo, e Emanuele Filiberto intervistato da Gente, ha ringraziato il settimanale per avergli dato la possibilità di fare chiarezza, spiegando dunque che ha letto davvero troppe falsità su Internet.

Emanuele Filiberto di Savoia spiega cosa è successo e sull’operazione dice…

Già nel 2011, il principe era stato ricoverato in ospedale. Dopo i regolari controlli, questa volta i medici hanno trovato qualcosa che non andava. Così spiega il principe a Gente: “Stavolta mi sono sottoposto non solo a una rimozione chirurgica, ma anche a un nuovo protocollo: nei tessuti interessati hanno iniettato un farmaco che dovrebbe agire sulla recidiva“. Emanuele Filiberto si è messo nelle mani un’eccellente équipe medica di Parigi, formata da luminari della medicina. “Ho letto molte falsità su Internet“, ha detto ancora il principe.

Emanuele Filiberto di Savoia: la verità su quello che gli è successo

“Prima cosa“, ha iniziato a chiarire, “non è stato un intervento d’urgenza ma un’operazione programmata. E poi anche stavolta, per fortuna, si è trattato di un tumore benigno quindi non c’è stata la necessità di ricorrere a terapie successive”. Tuttavia, dice ancora a Gente, deve comunque stare sempre all’allerta, perché ci sarebbe probabilità che la patologia si possa trasformare in qualcosa di maligno. L’ottimismo però fa parte di lui e non si lascia abbattere da questa notizia, anzi tra poco partirà e affronterà una bella avventura.