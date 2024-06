Emanuela Folliero in diretta tv: “Io tradita”. È caccia tra gli ex famosi

Emanuela Folliero, ospite in qualità di opinionista nel programma Estate in Diretta (Rai Uno) nel corso della puntata di lunedì 24 giugno, ha confessato di essere stata tradita. Nello studio si è parlato di corna e di come si possono affrontare all’interno di una relazione. La conduttrice e showgirl milanese ha preso parola spiegando che nel corso della sua vita ha subito dei tradimenti sentimentali. E lei ne ha mai commessi? No, stando alla sua versione.

“Il momento del tradimento – ha spiegato la Folliero – non è da sottovalutare; è un momento di umiliazione, rabbia e offesa. Se sei anche un personaggio pubblico, se non ti ripari, è ancora più frustrante”. Gianluca Semprini, conduttore assieme a Nunzia De Girolmano del talk pomeridiano estivo dell’ammiraglia Rai, ha fatto a bruciapelo una domanda diretta all’ex modella: “Tu sei stata tradita?”.

La Folliero ha ammesso sinceramente e candidamente che ha portato le corna: “Come ho reagito io? Cerchi di nasconderlo, di ragionarci, ma fa male. Vai oltre, ma fa male. Io non ho mai tradito. Io dico: uno alla volta, perché io scelgo di stare con una persona. Altrimenti grazie e arrivederci e avanti il prossimo”.

Gli amori di Emanuela Folliero

La conduttrice classe 1965 ha preferito non fare nomi. Dunque è ‘caccia’ al traditore o ai traditori tra coloro che hanno avuto delle love story con lei. Delle relazioni note, si ricorda quella lunga vissuta con il compianto batterista dei Pooh Stefano D’Orazio con il quale è rimasta legata da un bel rapporto di amicizia dopo il naufragio d’amore (di recente ha raccontato che si lasciarono facendo un brindisi). La showgirl è poi stata fidanza con il manager Alessandro Salem.

Nel 2007 è convolata a nozze con l’imprenditore Enrico Mellano, con il quale nel 2008 ha avuto un figlio, chiamato Andrea. La coppia ha deciso di separarsi nel 2009. Nello stesso anno la Folliero ha incontrato in Sardegna e conosciuto l’imprenditore Pino Oriccio, che ha sposato il 26 settembre 2018. In tempi non sospetti ha narrato che è stata lei a fare il primo passo.