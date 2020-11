Emanuela Folliero, addio all’ex Stefano D’Orazio: il dolore della conduttrice

View this post on Instagram

IO PER TE ERO “URSUS” E TU PER ME “ORAZIO “…HAI VISTO CRESCERE I MIEI FIGLI .. NATALI E NATALI PASSATI INSIEME.. E NON SOLO..SEI STATO IL PRIMO A CORRERE A NAPOLI UN ATTIMO DOPO CHE IL MIO PAPÀ MI AVEVA LASCIATO.. MI HAI VOLUTO COME TUA TESTIMONE QUANDO HAI SPOSATO TITTI…CHE TI AMA TANTO.. ED ORA COME FAREMO? …. COME?? DISPERATA. PUNTO. ❤️#stefanodorazio