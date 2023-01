In un’intervista concessa nelle scorse ore in radio, la celebre annunciatrice ha raccontato di aver preso una pericolosa scossa

Paura per Emanuela Folliero, una delle più celebri annunciatrici della storia della televisione italiana che a cavallo fra gli anni ’80 e i primi 2000 era stato uno dei volti punto di riferimento di Rete 4. Nelle scorse ore, infatti, la Folliero ha raccontato che pochi giorni fa se l’è vista davvero brutta: la presentatrice è purtroppo rimasta coinvolta in un brutto incidente domestico che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto gravi.

A raccontare quello che è successo con precisione è stata la stessa Emanuela Folliero, che di fatto ne è uscita praticamente indenne ma che di certo si sarà presa un gran bello spavento. In un’intervista concessa oggi alla rete RTL 102.5, nella cornice della trasmissione Trends & Celebrities, Emanuela Folliero ha dunque spiegato senza troppi giri di parole che ha rischiato di morire.

L’incidente è avvenuto il giorno dell’Epifania, in una giornata in casa apparentemente come tante altre. Ecco il racconto dettagliato di Emanuela Folliero:

“Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura.”

Una disattenzione che le sarebbe potuta costare cara, anche se per fortuna tutto si è concluso senza conseguenze ben peggiori. La presentatrice sta quindi oggi molto bene, seppure abbia comprensibilmente raccontato l’accaduto ai tre speaker (Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschan) con una punta di inquietudine.

Emanuela Folliero parla dell’amica Patrizia Rossetti

L’intervista che l’ex annunciatrice di Rete 4 ha concesso a RTL 102.5 è stata anche un’occasione per parlare di argomenti molto più leggeri e meno angoscianti. Gli speaker della radio hanno infatti voluto approfondire insieme a lei il rapporto che la lega da anni ad un’altra grande signora della tv come l’ex vippona Patrizia Rossetti, a lungo (e ancora oggi) impegnata nelle televendite Mediaset.

Con la Rossetti, ancora oggi, Emanuela Folliero ha un rapporto di grande amicizia, a tal punto da aver dichiarato di sognare, un giorno, di condurre un programma insieme a lei.

Per il resto, ai microfoni di RTL 102.5, Emanuela Folliero ha raccontato di non avere in realtà particolari ambizioni televisive in questo momento. Non essendo lei “drogata di telecamera” si è detta piuttosto interessata, in questo periodo storico, a dare la sua “esclusiva” alla sua amata famiglia.