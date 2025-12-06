Emanuel Lo: “Perché non ho sposato Giorgia” e l’ammissione su De Martino “bellissimo”

Il confronto estetico con Stefano De Martino, il primo incontro con la carismatica Maria De Filippi, la proposta di matrimonio a Giorgia che non ha mai avuto un epilogo concreto, il tonfo di Lorella Cuccarini ad Amici e molto altro: Emanuel Lo si è raccontato a ruota libera in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il ballerino e coreografo 46enne, dopo aver danzato con le più celebri star italiane ed estere, ha oggi trovato ‘rifugio’ nel ruolo di insegnante nella scuola di Amici

Emanuel Lo: “Io più bello di Stefano De Martino? No”

Ad Amici, in qualche rara occasione, Lo si è esibito mostrando un fisico spaziale, con tanto di “tartaruga” scolpita. Il coreografo si ammazzerà di palestra per essere così in forma? Macché. Si allena cinque volte a settimana, per un’ora e mezza, da sempre. “Per me non è un lavoro, piuttosto un bisogno. Mi serve per sfogare lo stress, i pensieri. Se lo fai soltanto per un fattore estetico, prima o poi molli”, ha precisato.

Visto che anche De Martino è stato un volto di Amici e un ballerino, ma assolutamente non ai livelli di Emanuel, è stato chiesto goliardicamente a quest’ultimo chi è il più bello dei due. Replica sincera: “De Martino tutta la vita. È giovane, figo, bravo, sono felice per lui, merita tutto”.

Il primo incontro con Maria De Filippi

Dopo aver danzato con Ricky Martin, Kylie Minogue e altri mostri sacri, è approdato ad Amici nel ruolo di insegnante. Assieme a Cuccarini forma il team denominato ‘CuccaLo’. Il primo incontro con Maria De Filippi come è andato? “Un minimo di timore c’era, davanti a un personaggio così forte, con un tale carisma. Ma lei è talmente forte che sa metterti a tuo agio, in pochi secondi mi sono sentito subito a casa”.

Spazio poi a un curioso aneddoto su un ruzzolone della Cuccarini: “Una volta avevamo un numero con una porta chiusa che ci separava. Lorella si è appoggiata alla maniglia che però ha ceduto e lei è cascata con un botto tremendo. Io, dall’altra parte, non ho visto nulla e continuavo a danzare, una scena assurda”.

Sempre parlando della collega, l’ha definita, dal punto di vista fisico, robot. “Ballando vado a ricercare quello che ero, invece mi fanno male le ginocchia, le spalle, sono pieno di doloretti. Decidiamo la coreografia in base agli acciacchi: “Qui tagliamo, mi tira l’anca”. Ma lei sta molto meglio di me, fisicamente è la stessa di 30 anni fa. Non è umana, è un robot“, ha spiegato Lo.

La proposta di matrimonio a Giorgia e il sì, ma niente nozze

Da più di vent’anni, fa coppia con la cantante Giorgia. Si conobbero durante un tour nel 2002. Lui fece il primo passo, ma venne rifiutato. “Sì. Tutto bello, ma sei troppo piccolo”, le disse l’artista nel respingere le sue avance. Un anno dopo Lo ritentò. E fu la volta buona:

“Un anno dopo. Altre prove. Stavamo nello stesso hotel, lei due piani sopra di me. Era notte. Non riuscivo a dormire, le ho scritto un biglietto con una dichiarazione d’amore per qualcosa che stava nascendo. Senza firma. Gliel’ho infilato sotto la porta. Pensavo: “Se prova la stessa cosa, capirà chi l’ha lasciato”. Al tempo era fidanzata. Silenzio. Passano due settimane. Mi chiede: “Sei tu che hai lasciato quel messaggio?”. Dopo altri dieci giorni ci siamo dati il primo bacio. Il 29 novembre abbiamo fatto 23 anni insieme”.

E le nozze? A un certo punto i due hanno seriamente pensato di sposarsi, tanto che Emanuel ha fatto la proposta di matrimonio. E Giorgia ha pure accettato, con entusiasmo. Ebbene, da quell’evento sono trascorsi 16 anni, ma i fiori d’arancio non si sono visti. Che cosa è successo? “La proposta gliel’ho fatta – ha raccontato il coreografo -. Avevo pensato a tutto: camino acceso, atmosfera, musica, l’anello. Ci siamo messi a piangere come due cretini. Però dal giorno dopo abbiamo ricominciato a vivere, presi dagli impegni. Sono passati 16 anni. Quel sì che ci siamo detti però è come se valesse davvero”.

Altre curiosità sul legame con la musicista? All’inizio della love story era assurdamente gelosa. “Controllava tutto, anche il cellulare. Ballavo con donne molto belle, avevo le trecce, immaginava chissà cosa”, ha ricordato il danzatore che ha assicurato di non aver mai messo le corna alla compagna: “Lo ammetto, in passato sono stato uno che ha tradito, prima di lei. So come ci si sente dopo, si sta male. La cosa bella con Giorgia è che glielo posso dire in faccia senza paura: “Non ti ho mai tradita, non ci ho nemmeno mai pensato””.