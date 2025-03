Emanuel Lo e Francesca Tocca da infarto a Amici: reazione di Giorgia

Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi 24, a un certo punto è sceso in pista Emanuel Lo. Il coreografo ha ‘incendiato’ il palco con una performance da infarto assieme alla danzatrice professionista Francesca Tocca. L’esibizione è andata in scena durante il guanto di sfida tra prof. Il tema della settimana è stato il “piccante”. Ed Emanuel e Francesca sono stati piccantissimi. La temperatura in studio ha raggiunto picchi elevatissimi quando sul finale della coreografia l’ex moglie di Raimondo Todaro ha sfilato la camicia al collega, che è rimasto con i pettorali in vista, mostrando un fisico spaziale.

Lungo la mattinata di domenica 30 marzo, Emanuel ha rilanciato il filmato del ballo sui suoi profili social, ringraziando tutti coloro che gli hanno spedito dei bei messaggi per complimentarsi con lui. E la compagna Giorgia Todrani come ha reagito alla performance da urlo? Ha mostrato un pizzico di gelosia nel vedere danzare la sua dolce metà con la bellissima Francesca Tocca? Macché! La cantante ha piazzato sotto al post di Lo le emoji degli applausi, delle fiamme e del cuore rosso. Insomma, ha apprezzato moltissimo la performance, nessuna gelosia. D’altra parte il lavoro è una cosa, la vita privata un’altra.

Emanuel Lo potresti essere nostro padre ma non lo sei e quindi diremo BONO #amici24 pic.twitter.com/ZCWsbPrLAv — Francesca💡 (@_cielodiperle) March 29, 2025

La danza scatenata di Lo e Tocca è piaciuta parecchio anche a Laura Pausini, che ha commentato il ballo con un secco “bravissimo”. Tantissimi poi gli utenti che hanno scritto tra il serio e il faceto di invidiare Giorgia, ricoprendo Emanuel di complimenti per la sua forma fisica impeccabile.

Il coreografo e la cantante fanno coppia da ormai più di vent’anni. Si sono legati nel 2004. Sei anni più tardi hanno accolto il figlio Samuel. In diverse occasioni entrambi hanno parlato della loro vita sentimentale, spiegando che come in tutte le coppie longeve non sono mancati periodi no. I momenti di down sono stati superati brillantemente. Oggi il rapporto è più che rodato e più che solido. Giorgia mai ha manifestato gelosie nei confronti delle performance in pista del compagno. Anzi lo ha sempre supportato, venendo da lui ricambiata.