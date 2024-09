Emanuel Lo ad Amici, Giorgia a X Factor: “Quale sarà il problema”

Ebbene sì, Emanuel Lo continuerà a essere un professore di ballo di Amici di Maria De Filippi. A dare la conferma ci pensa la sua compagna, Giorgia. La nota cantante di Gocce di memoria parla della novità lavorativa che li riguarda: entrambi saranno presenti in un talent show, ma in due differenti reti. Infatti, mentre Emanuel è un insegnante di danza del programma di Maria De Filippi su Canale 5, Giorgia è la conduttrice della nuova edizione di X Factor su Sky.

Una gran bella novità per la cantante e anche per lo stesso talent show che si ritrova a ospitare al timone un volto della musica italiana importantissimo. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, Giorgia ha risposto a qualche domanda dei giornalisti. In particolare una ha catturato l’attenzione dei fan di questi due talent show: “Tu a X Factor, il tuo compagno ad Amici, vi tenete i segreti? Come funziona?”. Questa la domanda a cui la cantante ha risposta, dando la conferma che Emanuel Lo, a differenza di Raimondo Todaro, sarà ancora seduto dietro la famosa cattedra dei professori di danza.

In realtà, per Giorgia ed Emanuel Lo il vero problema non riguarda alcun segreto legato ai due talent show in cui lavoreranno. Anzi, questo dettaglio non lo considerano affatto e la cantante spiega, invece, che una problematica c’è, ma è legata al figlio:

“Mah, non ci sono segreti da tenere. La nostra problematica è che saremo impegnati entrambi di giovedì e abbiamo un figlio che abbandoneremo. Il problema è organizzare questo mercoledì e giovedì in cui questo ragazzino resterà da solo. Quindi, adesso siamo focalizzati a risolvere questo. Noi ci lamentiamo della stanchezza reciproca, questo sarà il massimo del racconto. Anche perché sarà tutto molto veloce, molto… Poi a casa sono una vera casalinga, quindi ho altre problematiche, piuttosto che parlare di… no? Quindi il problema è quello, cercare di trovare qualcuno che stia col ragazzo di giovedì”

Entrambi dovranno registrare le puntate di Amici e X Factor il giovedì e, dunque, devono capire come gestire casa e figlio.

Amici 23 professori: chi resta e chi no?

In questi mesi, come accade ogni anno, si parla delle conferme sugli insegnanti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Si è parlato anche dell’eventuale uscita di scena di Emanuel Lo, voce smentita proprio ora da Giorgia. Ciò che è quasi certo è che Raimondo Todaro non sarà presente dietro la cattedra dei professori di ballo. Al contrario, Lorella Cuccarini è stata riconfermata. Pare non ci siano dubbi su Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, storici insegnanti della Scuola di Canale 5. Stesso discorso vale per Anna Pettinelli. Ora c’è curiosità di scoprire chi sostituirà Todaro.

Tra i nomi più gettonati c’è quello di un volto noto del talent show di Maria De Filippi: Elena D’Amario, che da anni veste il ruolo di ballerina professionista e spalla per gli allievi. In queste settimane si è parlato anche di Adriano Bettinelli e Samuel Peron. Non resta che attendere per scoprire chi sarà il nuovo professore di ballo.