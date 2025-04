Ema Stokholma, “ho fatto l’amore nei camerini con Madonia”: reazione di Bruganelli

Rivelazioni alquanto curiose quelle fatte dalla conduttrice e speaker radiofonica Ema Stokholma a Obbligo e Verità, il programma timonato da Alessia Marcuzzi in prime time su Rai Due. A un certo punto della trasmissione, durante la slot ‘Domande di M’, all’ospite, che ha partecipato a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente nel 2022, è stato domandato se abbia mai avuto rapporti intimi negli spazi del talent show di Milly Carlucci. Stokholma ha spiegato che sì, li ha avuti, tra lo stupore generale. Non è difficile risalire all’uomo con il quale ha ‘consumato’. In quell’edizione Ema si legò sentimentalmente al ballerino professionista Angelo Madonia, oggi compagno di Sonia Bruganelli.

Ema Stokholma e l’amore ‘consumato’ con Angelo Madonia nei camerini di Ballando con le Stelle

“L’avete mai fatto sul posto di lavoro?“, la domanda senza fronzoli fatta agli ospiti di Obbligo e Verità. Stokholma ha risposto sinceramente, affermando che le è capitato di “divertirsi” con un lui sul luogo lavoro. Poi ha rivelato altri dettagli della faccenda, raccontando che gli episodi ‘intimi’ si sono verificati nei camerini di Ballando con le Stelle. Queste le rivelazioni della speaker radiofonica che ha anche aggiunto che Milly Carlucci non si è accorta di nulla:

“Se l’ho mai fatto sul luogo di lavoro. Beh diciamo che è successo, sono sincera. Dove è successo? A Ballando! Come ho fatto? No, non dietro le quinte dove siamo ripresi, ma in camerino. Non vi stupite, non solo nel mio camerino succedeva. Se dico davvero? In camerino si camerina, che vi devo dire. Tra una prova e l’altra. Se Milly ne era al corrente? No. Ma perché non ve l’aspettavate? Perché non posso?“.

Angelo Madonia non è stato citato esplicitamente, ma è ovvio che Ema si sia riferita al danzatore palermitano avendo intrecciato con lui proprio a Ballando una love story che è poi continuata per qualche mese dopo la fine del talent show. Curioso anche notare che la conduttrice abbia lasciato intendere a chiare lettere che altri concorrenti, di cui ovviamente si è ben guardata di fare il nome, abbiano ‘consumato’ nei camerini del popolare programma del sabato sera di Rai Uno.

Il commento di Sonia Bruganelli alle rivelazioni di Ema Stokholma

Le dichiarazioni di Ema sono giunte anche all’orecchio di Sonia Bruganelli, attuale compagna di Madonia. Pure lei conosce molto bene le dinamiche di Ballando con le Stelle, avendovi partecipato da concorrente lo scorso inverno. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha commentato con ironia quanto esternato da Stokholma. “Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors”, ha scritto Bruganelli in una storia Instagram nel dire la sua sulle rivelazioni della speaker radiofonica.