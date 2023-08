Ema Stokholma, dramma: “Sono tornata dove ero quasi morta”

In questi giorni, Ema Stokholma sta affrontando un viaggio molto importante. La conduttrice è tornata nella sua città natale, Romans-sur-Isère, in Francia, dove ha dovuto fare i conti con le ferite del passato. Ema ha già raccontato in passato di aver vissuto un’infanzia molto difficile. Nata a Romans-sur-Isère il 9 dicembre del 1983 da una relazione tra un ragazzo italiano e una donna francese, Morwenn Moguerou (questo il suo vero nome) decise di lasciare la Francia a 15 anni e raggiungere il padre a Roma, per sfuggire alle continue violenze subite da parte della madre. In Italia, la deejay ha iniziato una nuova vita, raggiungendo anche grandi traguardi professionali.

Adesso, a distanza di anni, Ema è tornata in quella che una volta era la sua casa, ripercorrendo i luoghi in cui ha dovuto affrontare i periodi più difficili della sua vita. Al suo fianco, c’era Angelo Madonia, il fidanzato conosciuto durante la partecipazione a Ballando con le stelle lo scorso anno. In un lungo sfogo pubblicato sulle sue storie Instagram, la conduttrice radiofonica ha raccontato le sue sensazioni, confessando di essere riuscita a restare nella città solamente per trenta minuti:

Ho corso. In 20 minuti avevamo già visto tutto. Chiusa la pratica. 30 anni che aspettavo questo momento e in manco mezz’ora finiamo tutto e non se ne parla piu. Non ci ero tornata più a Romans sur Isère. Che ca**o ci tornavo a fare in quel posto dove ero nata, cresciuta, dove ero quasi morta? Quasi 30 anni fa in una peugeot 106, insieme a mia madre e mio fratello, cercavamo una nuova vita. Pochi anni dopo quella partenza scappavo di casa per non tornarci mai più, scegliendo l’Italia come un pomodoro sceglie lo spaghetto, perché questa nuova vita non l’avevo trovata io, e la violenza degli anni passati non era rimasta in quella cittadina del sud della Francia ma era salita con noi sulla peugeot e se fosse stata una citroën sarebbe stato lo stesso.

La Stokholma è poi andata avanti raccontando nei dettagli sia quello che ha provato ripercorrendo quelle strane e sia ricordando gli episodi più tragici della sua vecchia “vita”, come quando sua madre le chiese di buttarsi da un ponte:

Trent’anni dopo sono in quelle strade e sto correndo come quando non mangi da troppe ore e ti ingozzi, ma non senti i sapori, ti riempi e basta. Ho troppa fame e ho desiderato questo pasto da talmente tanto tempo che ora non mi rendo neanche conto che sono già alla scarpetta. Sto correndo per le stesse strade dove correva mio fratello, anche se a me diceva che camminava veloce ma io avevo il fiatone per seguirlo. Da quel ponte mia madre mi disse di buttarmi, oggi non so perché istintivamente ci ho sputato nell’acqua, davanti a Angelo Madonia che mi guardava incredulo. Strano come i ricordi siano selettivi. Immagini quotidiane ma insignificanti ti si imprimono in un angolo della testa o della pancia e non sai perché.

Infine, Ema ha avuto il coraggio anche di visitare la sua vecchia casa, oggi vuota. Guardando il posto dove ha vissuto per tanti anni, ha ripensato alla Morwenn bambina e adolescente e di quanto sarebbe stata sorpresa nel vedere la donna grande, realizzata e sensibile che è diventata. Nonostante ciò, però, questo viale dei ricordi non ha potuto fare a meno che turbarla emotivamente, tanto da ritrovarsi a vomitare tutta la notte successiva:

Oggi è vuota, in affitto, era vuota pure quando ci stavamo noi dentro. Sono stata dove da bambina non pensavo di avere un oggi, insieme a Angelo e Jordan, come per dire guarda che sei viva e stai alla grande, guarda che stringerai i denti e diventerai sensibile. La verità? Ho vomitato tutta la notte.

Ema Stokholma, vita e carriera

Ema Stokholma, all’anagrafe Morwenn Moguerou, è nata a Romans sur Isere il 9 dicembre del 1983. Dopo un’infanzia e un’adolescenza molto difficili, in cui ha dovuto affrontare le violenze della madre, a 15 anni è scappata di casa, raggiungendo il padre a Roma. Pochi anni dopo, ha avuto inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Italia. Inizialmente, è diventata modella per case importanti come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Successivamente, negli anni 2000, inizia a dedicarsi alla musica, lavorando come dj in diversi locali.

Nel 2013, invece, debutta in televisione, conducendo l’aftershow degli MTV Italian Awards. Da lì, inizia la sua carriera televisiva e radiofonica. Dal 2015, infatti, lavora come speaker radiofonica per Rai Radio 2. Nel 2017, partecipa e vince Pechino Express, insieme a Valentina Pegorer. Nel 2020 ha debuttato come scrittrice pubblicando il libro ‘Per il mio bene’ e nel 2021 ha rilasciato il suo primo singolo come cantante, con il singolo Menage a trois. Infine, nel 2022, partecipa a Ballando con le stelle in coppia con quello che sarebbe diventato poi il suo attuale fidanzato, Angelo Madonia.