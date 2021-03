Ema Kovac Madre Natura e il fidanzato Gennaro Lillio: amore a gonfie vele

A un anno dal primo incontro procede a gonfie vele la relazione tra Ema Kovac e Gennaro Lillio. Madre Natura e il modello napoletano sono innamorati pazzi. Dopo aver nascosto la loro liaison per qualche mese, per conoscersi lontano dai gossip e dal chiacchiericcio mediatico, i due sono inseparabili. In questi giorni Gennaro è volato a Zagabria, in Croazia, città natale di Ema, per alcuni impegni di lavoro. Ovviamente con Lillio c’è la Kovac, che ha trovato accanto all’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso un amore solido e importante.

Gennaro Lillio e Ema Kovac si sono conosciuti lo scorso inverno a Pechino Express. Lui era prima in coppia con il modello Luciano Punzo, poi con l’attrice Vera Gemma. Ema, invece, ha giocato insieme all’amica e collega Dayane Mello. Tra una prova e l’altra dell’adventure game di Rai 2 è scoccata la scintilla. Prima di partecipare alla trasmissione di Costantino della Gherardesca Gennaro era conosciuto per la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso e il suo rapporto tormentato con Francesca De Andrè.

L’incontro con Ema Kovac ha cambiato tutto. Gennaro Lillio non ha avuto paura di ammettere che la scorsa estate è stata magnifica, nonostante l’emergenza Coronavirus. Di recente Gennaro ha addirittura rivelato ai suoi follower di aver cambiato casa. Ha lasciato la sua amata Napoli per trasferirsi a Milano, dove vive la modella originaria della Croazia.

Gennaro Lillio in una diretta su Instagram ha inoltre confidato che non è stato facile conquistare Ema Kovac. Per lui si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine ma la modella ha fatto più di qualche resistenza. Diversi i tentativi, falliti, da parte del modello napoletano, noto agli appassionati di cronaca rosa pure per via del breve flirt con Lory Del Santo.

Ema Kovac si è lasciata corteggiare a lungo prima di cedere al fascino e all’intraprendenza di Gennaro Lillio. Oggi i due sono molto uniti e affiatati e formano una delle coppie più belle e solide dello showbiz italiano.