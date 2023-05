Elodie ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale. Il brano che le ha permesso di vincere il prestigioso premio è Proiettili, scritto con Elisa Toffoli e Joan Thiele per il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, di cui è l’attrice protagonista. Quando nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio 2023, è stata annunciata come vincitrice durante il celebre evento Elodie ha avuto una reazione che sta facendo il giro del web. Infatti, la cantante è apparsa sorpresa quando ha sentito il suo nome, quasi incredula.

Il momento della proclamazione, proprio per la sua espressione, è diventata virale ed è già un meme. Molti utenti sui social network stanno usando la reazione di Elodie per descrivere le situazioni più disparate. Salita sul palco, la Di Patrizi si è lasciata chiaramente andare a un discorso di ringraziamenti, durante il quale ha ammesso che effettivamente non si aspettava di ricevere il prestigioso premio.

“Grazie, sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai. Comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose”

Mentre c’è chi la elegge non solo come regina della musica ma anche dei meme dopo questa sua reazione, c’è chi ha notato una frecciata nel suo discorso. Quel “perché io non vinco mai” è stato colto come un piccolo attacco. Non si sa se effettivamente Elodie abbia voluto sferrare una frecciata contro qualcuno in particolare o se il riferimento fosse al settore della musica italiana in generale. Probabilmente, negli anni, la cantante si aspettava di ricevere più riconoscimenti.

Ma come ha detto lei stessa quando è stata premiata con il David di Donatello, questo non è importante. Elodie ha registrato diversi successi nel mondo della musica e riesce sempre in qualche modo a sorprendere il pubblico che ormai da tantissimo tempo la segue. Certo, per lei non è arrivata la vittoria al Festival di Sanremo, ad esempio.

Il successo è arrivato nel 2015 quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, dove però si è posizionata seconda. Infatti, quella edizione si è conclusa con la vittoria del suo amico e collega Sergio Sylvestre. Nonostante questo, come già indicato, Elodie vanta una carriera eccezionale, durante la quale ha ottenuto comunque delle grandi soddisfazioni.

“L’importante è fare delle belle cose, farle con amore e avere la possibilità. Avere la possibilità di incontrare persone generose e io ho avuto la fortuna di averne incontrare tante. Volevo ringraziare Elisa Toffoli, Joan che è qui, Emanuele, Pippo Mezzapesa per avermi dato la possibilità di fare questo film”

Così la Di Patrizi, che pare stia preparando un duetto per questa estate con il vincitore di Sanremo Marco Mengoni, ha concluso il suo discorso di ringraziamento sul palco dell’evento dedicato ai David di Donatello.

#Elodie incredula ai #david68 “Non mi aspettavo questo premio, perché non vinco mai, ma l'importante è sempre fare belle cose, incontrare persone generose” pic.twitter.com/7R93lyvYkP — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 10, 2023

io come elodie quando mi arriva una mezza gioia nella vita : #david68 pic.twitter.com/Tnf1ZuUiKT — Sophia✨ (@Sophia__227) May 10, 2023