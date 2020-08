Elodie pubblica i tweet razzisti dei “legaioli”: “Vi mettiamo pure al mondo”

La popolare cantante Elodie sta infiammando questa estate 2020, non solo con il suo ultimo brano musicale ‘Guaranà’, ma anche per alcune dichiarazioni sul leader del Carroccio Matteo Salvini. Commenti fatti nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, che non sono però affatto piaciuti al mondo leghista. “Un uomo piccolo che offende gratuitamente” ha detto la cantante dell’ex ministro dell’Interno. Parole che però hanno trovato l’immediata replica della Lega, che sui social ha commentato: “Non la pensi come lei? Sei ignorante“. Un botta e risposta, il loro, nato dalle critiche che Salvini fece a Sergio Sylvestre in occasione della sua défaillance mentre cantava l’inno di Mameli. A sorpresa, nelle ultime ore, la cantante ha pubblicato sul suo profilo Twitter diversi commenti razzisti e dal sapore odiosamente sessista che le sono stati recapitati da alcuni utenti social. Una pioggia di insulti, insomma, che la cantante ha stavolta voluto rendere noti.

La reazione di Elodie ai commenti razzisti

Elodie ha ripostato sul suo profilo Twitter un collage degli insulti ricevuti. Il contenuto che si legge si commenta da solo. Se da un lato c’è chi scrive che la cantante è un’extracomunitaria e che non meriterebbe stare nel nostro Paese, dall’altro c’è chi ritiene che Elodie sia solo in cerca di visibilità. Ma non è tutto. I toni dei commenti si fanno sempre più forti e accesi, volgendo al volgare e all’incitamento alla violenza. Elodie non ha potuto certo stare con le mani in mano ed accettare tutta questa valanga di fango in silenzio. Stavolta ha deciso di passare al contrattacco, lanciando una frecciatina al vetriolo ai suoi haters: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo“.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo ????????‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

Il rapporto con Marracash

In una recente intervista a Il Messaggero, la Di Patrizi ha raccontato della sua love story con il cantante Marracash. I due hanno trascorso insieme il periodo del lockdown, ma finita la quarantena la cantante sembra abbia fatto le valigie, ritornando quindi a casa sua. “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi” ha spiegato la cantante. Elodie ha tenuto a precisare che è alla ricerca di stabilità, ma che questa non debba necessariamente coincidere con la creazione di una famiglia.