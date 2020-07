Elodie e Marracash oggi: perché non vivono più insieme

Fine della convivenza tra Elodie Di Patrizi e Marracash. Dopo aver trascorso la quarantena a casa del rapper l’ex star di Amici ha fatto le valigie ed è tornata nel suo appartamento milanese. Crisi tra i due cantanti? Assolutamente no! Come spiegato dalla interprete romana la coppia ha scelto per il momento di non convivere. Quella del lockdown è stata solo una prova dettata dalle esigenze del periodo. Sia Elodie sia Marracash hanno bisogno dei propri spazi sebbene la loro relazione sia assai importante. Nata per caso lo scorso anno grazie alla hit Margarita la Di Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo – questo il vero nome dell’artista -hanno subito fatto sul serio. Ma per ora si godono questo amore senza fare progetti a lungo termine come appunto la convivenza o il matrimonio e i figli.

Elodie spiega perché non vive più col fidanzato Marracash

“Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”, ha spiegato Elodie Di Patrizi in una intervista rilasciata a Il Messaggero. La cantante, che ha di recente spento le 30 candeline, ha aggiunto che è in cerca di una stabilità che non deve coincidere per forza con la creazione di una famiglia. Non solo: l’amica di Mahmood ha ammesso di non sentire per adesso l’istinto materno. Una confessione già fatta a Vieni da me di Caterina Balivo, quando ha dichiarato che avere figli non è un progetto imminente che condivide con Marracash. E poi oggi Elodie è assolutamente devota al suo lavoro che ha finalmente preso la piega giusta.

La carriera di Elodie Di Patrizi ha spiccato il volo

Dopo il secondo posto conquistato ad Amici nel 2015 Elodie Di Patrizi ha provato a seguire una strada musicale che però non la soddisfava più di tanto. La stessa italo-francese ha confidato che non si vedeva nei panni di interprete sofisticata ed elegante. Per un po’ ha rischiato di perdersi ma ha poi preso in mano le redini della sua carriera e ha dato una svolta alla sua vita. Elodie ha deciso di mostrarsi per quella che è e il successo non è tardato ad arrivare. Tante le hit “sfornate” negli ultimi anni: Nero Bali, Margarita, Andromeda, Guaranà, Ciclone.