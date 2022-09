Elodie, tutta la verità sui rapporti con Iannone: stavolta parla lei

La cantante ha raccontato in una recente intervista di avere effettivamente iniziato a frequentare il pilota: per il momento, in ogni caso, non ha voluto parlare di una relazione vera e propria

Elodie ha finalmente vuotato il sacco sui suoi attuali rapporti con Andrea Iannone, il pilota ex compagno di Belen Rodriguez. Sono infatti ormai molti giorni che sui principali giornali di gossip non si fa altro che parlare della possibile relazione fra l’artista e il motociclista. I due erano stati beccati in diverse occasioni insieme e, a stando alle immagini rubate, sembravano davvero molto affiatati.

La prima volta che i due sono stati pizzicati insieme è stato circa un mese fa. I paparazzi avevano beccato la coppia in Sardegna, seppure in un primo momento tutti si stessero muovendo con i piedi di piombo, visto che sembrava fosse decisamente troppo presto per parlare di flirt. Qualche giorno dopo, in ogni caso, Elodie e Iannone sono stati beccati da alcuni follower della regina del gossip Deianira Marzano per le strade di Lugano, questa volta mano nella mano. Immagini che parlavano molto chiaro e lasciavano intendere che fra loro due ci fosse effettivamente del tenero.

Nelle settimane successive, si è parlato di baci più o meno rubati e nella “relazione” ci si è infilato anche Fabrizio Corona, che con il suo solito tatto ha commentato la coppia in toni ironici, scherzando sulla sua somiglianza con Iannone. Ma è stato soltanto in queste ore, in concomitanza con il Festival di Venezia, che la notizia di cui tutti parlano è stata confermata anche dalla stessa Elodie.

In una recente intervista esclusiva concessa al magazine di Vanity Fair, Elodie ha confermato questa chiacchierata frequentazione, senza però esporsi poi troppo. Quando il magazine le ha chiesto se Andrea Iannone fosse “all’altezza” del suo grande carisma, la cantante ha commentato:

“È una persona che mi piace. Ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne.”

Com’è giusto che sia, Elodie ci va con i piedi di piombo. Per il momento, dunque, non si sta parlando di una storia d’amore vera e propria. Fra i due la complicità è evidente, ma prima di parlare di relazione ce ne passa.

Tra le altre cose, Elodie ha di recente parlato del suo immenso amore vero Marracash. Sembra infatti che dopo la fine della relazione con il rapper, nulla sia cambiato. L’artista ha infatti ammesso che il cantante è, in sostanza, il suo più grande amore.