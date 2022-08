Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. E invece Fabrizio Corona c’è, è vivo, vegeto e come al solito non banale, nel bene e nel male. Poteva l’ex re dei paparazzi non commentare uno dei gossip più caldi dell’estate, cioè quello che vede protagonisti e Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone? Naturalmente no. E infatti il commento è arrivato, infarcito di ironia. La cantante e il pilota, nei giorni scorsi, sono stati pizzicati assieme in Costa Smeralda e a Lugano, città svizzera dove dimora il centauro.

Chi Magazine ha sussurrato che tra i due è scattato qualcosa. Insomma, pare che lo scenario non sia quello di una semplice amicizia. I diretti interessati, per il momento, preferiscono starsene zitti zitti (non hanno né confermato né smentito la frequentazione). Chi invece non se ne è stato in silenzio è appunto stato Corona, che è spuntato su Instagram spendendo qualche parolina per quella che sembra essere una coppia vip nascente. Sempre via social ha anche polemizzato su alcune scelte di Milly Carlucci relative al cast di Ballando con le Stelle 2022.

L’ex marito di Nina Moric, nelle scorse ore, ha aggiornato il suo profilo Instagram con la foto del settimanale Chi che vede Elodie e Andrea Iannone vicini, in barca. “Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie” ha scritto, aggiungendo “Cosplayer”, vocabolo inglese che solitamente viene utilizzato per indicare le persone che si travestono per interpretare un personaggio di fantasia (‘Cospalyer deriva da Cosplay, che significa “recitare un costume”).

Una battuta agrodolce, densa di ironia che inevitabilmente rimanda alla somiglianza con Iannone. Sulla questione il gossip ha ricamato parecchio negli anni scorsi, soprattutto quando Belen Rodriguez si fidanzò con il pilota dopo aver vissuto una intensa love story con l’ex re dei paparazzi.

Corona attacca le scelte relative al cast di Ballando con le Stelle

Corona ha anche postato una Story Ig alquanto polemica nei confronti di Ballando con le Stelle. Nelle scorse ore Fq Magazine ha fornito il cast completo in esclusiva dello show di Rai Uno, scrivendo che quasi certamente, in gara, si vedrà Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli, la quale è stata confermata in giuria. La giornalista e Corona da tempo si pungolano e si scambiano velenose ‘cortesie’.

“Tutte persone molto interessanti”, ha esordito Fabrizio per poi affondare il colpo: “Ma il fidanzato della Lucarelli (senza nome, cioè, è questo) rappresenta il ritorno del vecchio gossip stile GF. Contenuti privati esterni richiamati all’interno, nascosti da contenuti culturali perché viaggiano. Hanno gatti, una casa da setta satanica e sono di sinistra radical chic. Troppo poveri per una serie su Amazon”.