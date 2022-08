Elodie e Iannone, “cartoline” da Lugano: così la storia si fa seria

Intorno ad Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi il gossip si fa sempre più acceso. Le ultime indiscrezioni sembrano confermare che tra i due ci sia qualcosa che va oltre una semplice amicizia, magari una frequentazione. Potrebbe, certo, trattarsi di un rapporto tra amici, ma ormai pare sempre più lontana questa ipotesi. Ora arriva l’ennesima segnalazione, con tanto di foto che li ritraggono insieme. Ormai diversi scatti stanno alimentando il gossip su Elodie e Iannone, tanto che sembra proprio che la storia tra loro si stia facendo seria!

Scendendo nel dettaglio, in queste ultime ore, Deianira Marzano condivide con i suoi follower un nuovo aggiornamento: un utente li ha beccati insieme a Lugano. Da tempo, il pilota motociclistico – noto nel mondo del gossip per via delle sue passate relazioni con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e di altre frequentazioni con altri volti dello spettacolo – vive in Svizzera. E sembra, da queste immagini, che abbia deciso di portare la Di Patrizi a conoscere il luogo in cui abita. Un passo importante, che va a confermare come questa storia si stia facendo importante.

“Iannone ed Elodie a Lugano e poi ditemi che non sono una coppia”, scrive Deianira, condividendo le foto. In questi scatti è possibile vedere Elodie e Iannone passeggiare insieme a Lugano, da soli, come una coppia vera e propria. Da parte loro, per il momento, non c’è alcuna smentita o conferma. Ma a breve sicuramente ci saranno delle risposte che potranno finalmente soddisfare la curiosità dei fan di entrambi.

Solo qualche giorno fa, un utente sui social rivelava all’influencer di aver beccato la Di Patrizi e Andrea a Porto Cervo in teneri atteggiamenti. Scendendo nel dettaglio, assicurava di aver assistito a diversi baci tra i due durante una vacanza in Sardegna. Prima ancora di questa segnalazione, erano stati avvistati insieme. La segnalazione sui baci che si sarebbero scambiati ha indubbiamente alimentato maggiormente il gossip.

Cosa sta davvero accadendo tra la cantante di Tribale e il pilota 33enne? Di sicuro sono i protagonisti della cronaca rosa di questa estate 2022, con queste indiscrezioni che diventano di volta in volta sempre più consistenti. Non resta che attendere ulteriori sviluppi o magari una conferma/smentita da parte dei due diretti interessati. Intanto, chi sognava un ritorno di fiamma definitivo tra Elodie e Marracash non sta tifando per la nascita di questa nuova love story!