Elodie torna al cinema: tutto su Fuori, il nuovo film di Mario Martone

Elodie è tornata sul set cinematografico. Dopo la grande avventura di Ti Mangio Il Cuore (2022, Pippo Mezzapesa), vincitore dei più prestigiosi premi ai Nastri D’Argento e David Di Donatello, la cantante è pronta a tornare sul grande schermo.

Ormai il suo talento è conclamato, tutto quello che Elodie tocca diventa oro. Pochi giorni fa ha annunciato di essere la protagonista del nuovo calendario Pirelli 2025, che prima di lei ha visto modelle del calibro di Naomi Campbell e Kate Moss e oggi su Instagram posta di aver terminato le riprese per il nuovo film di Mario Martone. Sarà una pellicola dal cast stellare che punta a fare incetta di premi nella nuova stagione dei premi.

Fuori di Mario Martone: nel cast anche Valeria Golino

Mario Martone, regista cinematografico e teatrale è un pilastro. Nella sua lunga carriera ha portato a casa riconoscimenti dai più grandi festival del cinema italiani, l’ultimo in ordine di tempo il David Di Donatello per il documentario su Massimo Troisi, Laggiù Qualcuno Mi Ama. La sua nuova pellicola si intitola Fuori, le riprese sono iniziate a Roma a giugno e sarà dedicata alla figura della scrittrice Goliarda Sapienza. Questa è la sinossi ufficiale:

Una scrittrice finisce in carcere per un gesto folle e inaspettato. In prigione, l’incontro con alcune giovani detenute diventa un’esperienza di rinascita. Una volta fuori, in una torrida estate romana in cui il tempo sembra sospeso, la scrittrice continua a frequentare le donne con cui ha stretto amicizia e che ora, come lei sono tornate in libertà. Nasce una relazione profonda e decisiva per la sua vita, un legame autentico che nessuno lì fuori riuscirà a comprendere. Questa scrittrice è Goliarda Sapienza e questa è la sua storia, come lei l’ha raccontata.

Oltre ad Elodie ci sono altri nomi di prestigio del panorama italiano. Ad interpretare la scrittrice Goliarda Sapienza sarà Valeria Golino, che ha già fatto esperienza con il personaggio complesso della Sapienza come regista della serie tv Sky L’arte Della Gioia, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice, con Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia. Anche Matilda De Angelis ha preso parte al progetto di Martone.

A Elodie sarà sicuramente affidato il complesso ruolo di una delle giovani donne del carcere e i suoi fan sono già in delirio per questa nuova avventura. Ormai sappiamo che la cantante oltre a fare successo con le sue hit è dotata anche di un naturale talento recitativo e siamo certi che la pellicola le verrà qualche riconoscimento. Al momento, Elodie sta scalando le classifiche con Black Nirvana, il suo tormentone dell’estate 2024. Dal punto di vista sentimentale, è ancora legata ad Andrea Iannone: per ora non sembra esserci aria di matrimonio, nonostante anche l’ultima crisi sia stata superata e i due siano tornati ad essere affiatati come non mai.