Elodie sul telefono strappato al giornalista, silenzio rotto volgarmente: “Mettiamocelo nel c***”

Elodie Di Patrizi si è sfogata sui social, rilasciando una dichiarazione per nulla diplomatica, per usare un eufemismo, in riferimento alle polemiche che l’hanno interessata negli ultimi giorni. La cantante è stata chiacchieratissima per aver provato a strappare il cellulare a una persona che la stava filmando durante il suo concerto a Messina, mentre stava eseguendo una coreografia alquanto piccante. Si è successivamente scoperto che l’uomo che ha subito il gesto non era un ‘semplice’ fan; era un giornalista che stava registrando per lavoro.

Elodie interviene sulle polemiche dopo aver strappato di mano il cellulare al giornalista

“Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c*lo!”. Questa la ‘carineria’ fatta apparire dalla popstar sul suo profilo Instagram. Parole al limite dell’insulto, con una sfumatura di volgarità probabilmente evitabile. Fatto sta che l’ex allieva di Amici ha rotto il silenzio sull’episodio che ha tanto fatto discutere in questi giorni, dividendo l’opinione pubblica.

persone piangeranno e supporteranno la giornata contro la violenza sulle donne e poi diranno che elodie “se l’è cercata e doveva aspettarselo” per il modo in cui è vestita durante un concerto

Rapido riassunto della vicenda. Tre giorni fa Elodie, con il suo tour, è sbarcata a Messina. Durante il concerto ha indossato abiti di scena molto sensuali e ha danzato su diverse coreografie altrettanto ‘piccanti’. A un certo punto, mentre stava ballando, ha notato un uomo che la stava immortalando in un video, si è avvicinata a quest’ultimo e con un gesto fulmineo ha provato a levargli il telefono, palesando il suo fastidio per quel che stava accadendo.

Il video virale e l’opinione pubblica spaccata

Il video della vicenda è subito diventato virale sulle piattaforme online. Inizialmente si è creduto che la stizza di Elodie si fosse abbattuta su un fan, successivamente si è scoperto che l’uomo del telefono era un fotoreporter accreditato inviato all’evento dalla testata con cui collabora.

Come poc’anzi accennato, la vicenda ha sollevato una miriade di polemiche. Da un lato c’è chi ha dato ragione all’artista, affermando che non è normale e non è educato riprenderla in determinate pose, dall’altro chi ha sostenuto che a un evento pubblico è ovvio che vengano realizzate clip. E ancora, c’è chi ha accusato Elodie di fare troppe bizze da star.