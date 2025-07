“Da chi si fa vestire Elodie”, la rivelazione velenosa di Patty pravo

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, senza freni e senza peli sulla lingua. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante 77enne ha parlato a ruota libera della sua vita privata, della sua carriera, della chirurgia estetica e di alcune sue colleghe, non lesinando una stoccata affilata a Elodie Di Patrizi. Ha inoltre criticato il talent show X Factor in quanto lo considera un programma televisivo in cui gli artisti vengono “impacchettati”, a differenza del Festival di Sanremo. Spazio infine alla vita sentimentale attuale. Da anni condivide un legame speciale con Simone Folco che ha 43 anni meno di lei.

Capitolo colleghe e colleghi. “Giorgia mi è simpatica. Fuma le Marlboro rosse come me”. Profonda stima per Vasco Rossi: “Lo adoro. Abbiamo la stessa anima. Da stron*i”. E Elodie? La cantante più discussa del momento? “È molto brava ma alla sua età non ero così. Si fa vestire dagli altri, io ho fatto di me ciò che volevo. Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità”. Una bordata piuttosto pesante e da prendere con le pinze visto che non si sa come Patty Pravo sia al corrente del presunto fatto che Elodie si farebbe vestire “dagli altri”. Parole al veleno anche su X Factor: “Ti impacchettano e ti fanno fare quello che vogliono loro: non avrei mai potuto andarci”.

Altro argomento, altre dichiarazioni roboanti e discutibili. A Belve, intervistata da Francesca Fagnani, la cantante ha dichiarato che non è mai ricorsa alla chirurgia estetica. L’esternazione ha innescato una miriade di ironie. Al Corriere della Sera, la 77enne è tornata a ribadire che non si è mai sottoposta ad un intervento plastico: “Perché è la verità: faccio al massimo le iniezioncine, ma il lifting no: ci vogliono due mesi per riprendersi, non ho tempo di stare tutto questo tempo fasciata”.

Si arriva alla questione amore. Patty Pravo si è sposata almeno cinque volte. “Vero – ha commentato l’artista veneziana -, ma non ero io ad insistere per il matrimonio: erano gli altri che volevano sposarmi. Per me che ci fosse o meno non cambiava nulla”. Spazio poi al curioso aneddoto relativo di come fu scelto il suo nome d’arte. L’idea venne fuori una sera, al termine di un concerto. Si ritrovò a cenare con un gruppo di ragazze inglesi che si chiamavano tutte Patty. “Mi sono messa a parlare di Dante, dell’Inferno e delle anime “prave””, ha ricordato la cantante. Fu così che nacque Patty Pravo.

Tanti matrimonio, ma zero figli. “Non è un rimpianto”, ha commentato l’artista aggiungendo che “si può vivere senza figli”. E un rimpianto che invece ha? “Non aver fatto cinema: ho perduto almeno due occasioni molto belle, ma avevo dei contratti discografici in corso. Mi voleva Vittorio De Sica e anche Michelangelo Antonioni. Sono sicura che avrei avuto successo come attrice. Altrimenti registi così geniali non mi avrebbero cercata“.

Da 13 anni, nella sua vita, c’è una persona speciale, vale a dire Simone Folco. L’uomo ha 43 anni meno di Patty che ha così descritto il legame con lui: “È da 13 anni che mi è accanto, quando ci siamo conosciuti era un ragazzino: gli abiti che uso in scena li fa lui, ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16 da me. Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui”.

Tra poche ore darà il via al Garda Festival con il tour “Ho provato tutto”. Il suo rapporto con le droghe? “La trasgressione non è mai mancata. Le droghe tutte, tranne la cocaina“. Guai però a parlare di autodistruzione: “Per carità, allora eravamo tutti felici e contenti”.