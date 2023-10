Belve, Patty Pravo: “Io mai ritoccata”. Epica reazione della Fagnani

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, si è raccontata a “Belve” parlando a ruota libera e senza filtri della sua vita privata e professionale. Nessun pelo sulla lingua, nemmeno quando si è andati sul tema relativo alle droghe. La cantante ha ammesso di averne fatto uso, aggiungendo che nell’ambiente non è stata l’unica. Anzi, a detta sua, sono tantissimi gli artisti che utilizzano sostanze stupefacenti, al di là che lo dicano candidamente o meno. Spazio anche ai ritocchini estetici. Su questo argomento viene il sospetto che la musicista non dica tutta la verità.

Patty Pravo e l’uso della anfetamine

Francesca Fagnani ha domandato alla star se abbia provato tutte le droghe. La replica è stata di un candore assoluto: “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”. “Sono più timidi a dirlo?”, ha incalzato la giornalista e conduttrice, chiedendo poi se la sua risposta sia riferita ai soli anni ’70 o anche ad oggi. “In generale”, la chiosa di Patty Pravo.

E quando si assumono anfetamine che succede? E, poi, perché farne uso? Anche in questo frangente la cantante ha fornito una replica candida: “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.

Patty Pravo: “Mai ritoccata”. La risposta non convince

Largo alla chirurgia estetica. Patty Pravo, udite udite, ha dichiarato di non essersi rifatta nulla. Esatto, così ha sostenuto. Unica eccezione qualche “iniezioncina”. In molti non credono a tale versione e ritengono che l’artista abbia fatto altro. E non soltanto qualche “iniezioncina“. Eppure la diretta interessata ha spiegato che non è mai ricorsa alla bisturi: “Non mi sono mai rifatta, qualche iniezioncina, ma niente di che. Mi farei un lifting ma ci vuole tempo e io tempo non ne ho”. Nell’udire tale affermazione la faccia della Fagnani è stata tutto un programma. La conduttrice è rimasta a dir poco perplessa, assumendo un’espressione epica che è valsa più di mille parole.

Non vi possiamo promettere un lifting, ma possiamo tirarvi su il morale questa sera insieme a @francescafagnan e @pattypravo ????#Belve, alle 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/WWJj4aRUXU — Rai2 (@RaiDue) October 3, 2023

Con gli ex, buoni rapporti. E su Ornella Vanoni…

Capitolo amori. La vita sentimentale della cantante è stata movimentatissima. Basti pensare che ha alle spalle ben cinque matrimoni di cui tre, in un momento della sua vita, contemporanei. Come si diceva, per quel che riguarda gli affari di cuori, la signora Strambelli ha avuto un’esistenza assai piena e originale. “Sono rimasta in buoni rapporti quasi con tutti”, ha sottolineato la musicista a proposito dei suoi ex.

Largo quindi ad alcuni racconti alquanto ‘strambi’ di una sua collega Ornella Vanoni. Secondo Patty Pravo la cantante milanese racconta un po’di balle quando si mette a narrare a volte di alcune vicende del passato. “Ma sai, Ornellì dice queste cose perché si diverte…”. La Fagnani ha ricordato a Patty Pravo che la Vanoni sostiene che non è vero che lei abbia fatto la transoceanica. “Certo che è vero, perché dovrei raccontare una ca**ata del genere?”, la risposta secca e fulminea.

Infine un salto nel passato remoto, ossia agli albori del successo di Nicoletta Strambelli che iniziò ad avere fama da giovanissima. La padrona di casa di “Belve” le ha domandato se abbia saputo gestire la notorietà all’epoca oppure se si sia fatta travolgere da essa: “Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero”, “Nel senso – ha incalzato la Fagnani – lasciava che gestissero i suoi soldi?”. “Esatto. Se mi hanno anche un po’ fregata? Certo, e non solo loro”, ha concluso la musicista.