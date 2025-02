Elodie stordita, gaffe su Matano: “Cantante e rinco***nita, scusa” (video)

Spassosa gaffe di Elodie Di Patrizi a La vita in diretta, ‘vittima’ Alberto Matano. La cantante italo-francese ha concesso un collegamento da Sanremo dove stasera sarà impegnata nella serata cover. Duetterà con il collega e amico Achille Lauro. Non appena la giornalista del talk show è riuscita a intercettarla, l’ex allieva di Amici ha esordito con un “ma come state?”, per poi rivolgersi direttamente al conduttore. Peccato che abbia sbagliato nome. Matano se l’è presa? Ovviamente no. Anzi si è fatto una grassa risata, spiegando all’artista che molti altri prima di lei sono cascati nel medesimo scivolone.

La vita in diretta, scivolone di Elodie: “Ma come stai Frank?”

“Ma come state? Ma come stai Frank?”, ha chiesto una ‘stralunata‘ Elodie. “Frank? Benissimo”, la replica di Matano. La musicista si è immediatamente accorta della gaffe e, sconsolata, ha quindi scandito “Alberto”. Il conduttore l’ha immediatamente rassicurata e ci ha scherzato su: “Io e Frank ridiamo sempre di questa cosa, lui lo chiamano Alberto, a me dicono Frank. Siamo grandi amici, quello che conta è il cognome, Matano”. Naturalmente il lapsus nasce dal fatto che lo youtuber e il giornalista hanno lo stesso cognome, dettaglio che mette non di rado confusione nelle persone circa il loro nome.

“Io sono una rincogli***ta. Famosissima per questo in Italia. Cantante e rincogli***ta”, ha aggiunto Elodie, generando risate negli ospiti presenti in studio a La vita in diretta e nell’intervistatrice. Spazio poi alle sensazioni pre serata cover del Festival di Sanremo. Come poc’anzi scritto, la cantante duetterà con Achille Lauro. E promette che ci saranno scintille: “Sarà un duetto frizzante, potente e allo stesso tempo intimo. Spacchiamo il palco. Io sarò un po’ aggressiva”.

La fidanzata di Andrea Iannone ha anche commentato in generale i primi tre giorni di Festival, sostenendo che è un “Sanremo bellissimo Sanremo, pieno di energia”. Infine, prima di congedarsi, ha di nuovo espresso il proprio dispiacere per lo scivolone sul cognome: “Scusami Alberto”. Matano si è fatto un’altra risata, facendo capire una volta di più che non si è sentito in alcun modo offeso per lo svarione.