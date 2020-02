Elodie a Sanremo 2020: la scelta del fidanzato Marracash

Elodie al Festival di Sanremo 2020: ecco quando arriverà il fidanzato Marracash

Tutto pronto per il ritorno di Elodie Di Patrizi al Festival di Sanremo. Dopo l’esordio nel 2017 la cantante italo-francese sarà tra i protagonisti della prima edizione firmata da Amadeus. L’ex concorrente di Amici porterà la canzone Andromeda, un pezzo scritto dall’amico ed ex vincitore di Sanremo Mahmood. Accanto ad Elodie i più stretti collaboratori ma anche il fidanzato Marracash, con il quale la storia d’amore procede a gonfie vele da mesi. Ma il rapper, come spiegato a Fabio Fazio a Che tempo che fa, arriverà nella città ligure solo l’ultimo giorno del Festival per un motivo ben preciso.

La scelta di Marracash sulla partecipazione di Elodie a Sanremo

“Andrò a trovarla solo alla finale. Non prima perché non voglio agitarla”, ha detto Marracash a Che tempo che fa, dove ha presentato il suo nuovo progetto discografico e l’imminente tour. Del resto Elodie lo aveva già chiarito in un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Mi piace avere il mio spazio: i primi giorni voglio essere concentrata. Forse verrà verso la fine del festival. Sto bene con Fabio, sono felice. Essere una coppia è bellissimo, ma per me è altrettanto importante fare le cose da sola. Come in famiglia, sempre meglio cavarsela da soli”.

Elodie e Marracash, innamorati grazie alla canzone Margarita

Il cantante -vero nome Fabio Bartolo Rizzo- tiene molto ad Elodie, conosciuta per caso grazie al lavoro. I due hanno inciso lo scorso anno la hit Margarita e tra una prova e un’altra sono stati travolti dalla passione.