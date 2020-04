Elodie, quarantena con Marracash: “Simona Ventura? Mi fece arrabbiare”

Elodie si confida, la quarantena con Marracash e quella volta che Simona Ventura la fece molto arrabbiare: “Ma aveva ragione”

Elodie Di Patrizi si racconta: oggi sulle varie piattaforme musicali digitali escono due suoi nuovi lavori, due versioni inedite di Andromeda (brano cportato all’ultima edizione di Sanremo in cui si è piazzata al settimo posto). Un’occasione anche per fare il punto sulla sua vita professionale e privata. La cantante si è così confidata al quotidiano Repubblica, parlando a ruota libera della quarantena vissuta con il fidanzato Marracash (al secolo Fabio Bartolo Rizzo), della sua carriera e dei momenti che hanno segnato una svolta. Spazio pure per Simona Ventura che da giovanissima segnò la sua fine al percorso di X Factor. Un episodio che la fece infuriare. A distanza di anni, Elodie riconosce però che SuperSimo non aveva tutti i torti.

“Il primo giudice di me stessa sono io”

Elodie oggi si trova a Milano e vive la quarantena con Marracash. Un rapporto solido che ha dato serenità sia a lei che a lui. A proposito Rizzo giudica la sua musica? “Il primo giudice di me stessa sono io. Mi fido ancora di vecchi amici, parenti, mio padre, Fabio, anche se con lui faccio un po’ di fatica, o ho un po’ pudore”. La Di Patrizi spiega poi che non ha sempre creduto di potercela fare. Eppure ha avuto la forza di presentarsi a vari provini come quello di X Factor. Perché? “Per una scommessa con mio padre. Lui diceva che ero brava, io no, quindi sono andata a fare i provini per X Factor, nel 2009. E mi presero. Arrivai agli home visit, un passo prima del live. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti. Poi la Ventura mi disse ‘non ti prendo perché non ci tieni abbastanza’, e mi eliminarono. Mi arrabbiai tantissimo ma aveva ragione.”

La quarantena di Elodie: “Sono impazzita per le costruzioni Lego”

Qualche hanno dopo X Factor c’è stato Amici. Elodie lo affrontò in modo diverso rispetto al primo talent: “L’ho fatto per me, per avere una cosa tutta mia di cui essere orgogliosa. E da quando sono entrata vedevo solo la finale”. Si torna alla quarantena: come la sta passando? “Faccio cose diverse. Al mattino yoga, ma soprattutto sono impazzita per le costruzioni Lego, faccio un sacco di edifici. Penso agli altri, a me, mi chiedo se ce la farò.”