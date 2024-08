Elodie punge Taylor Swift: web la critica “brutta bestia l’invidia”

Nelle ultime ore stanno facendo parecchio discutere alcune dichiarazioni della cantante Elodie su una sua collega, Taylor Swift. In un’intervista con La Stampa, l’artista italiana ha difatti espresso il proprio giudizio sulla star internazionale campionessa d’incassi. Le sue parole hanno scatenato alcune polemiche da parte dei fan della Swift, che immediatamente l’hanno attaccata sui social. Capiamo meglio che cosa ha detto l’ex volto di Amici di Maria De Filippi sulla cantante americana e quale reazione ha suscitato con le sue dichiarazioni.

Elodie ha recentemente rilasciato un’intervista con il quotidiano La Stampa in merito al suo prossimo tour negli stadi che la vedrà esibirsi per due date, precisamente a Milano al San Siro e a Napoli al Maradona. Una frase del giornalista ha scatenato un commento della cantante che ha fatto storcere il naso a molti fan di una sua collega, Taylor Swift. Durante l’intervista è stato fatto notare ad Elodie che canterà al San Siro, stessa location dove si è esibita proprio l’artista statunitense campionessa d’incassi. Le parole del giornalista hanno portato ad una risposta da parte della cantante, la quale si è abbandonata ad un commento non del tutto positivo sulla sua collega.

Sarà bellissimo, un grande traguardo. Però preferisco dire dopo Laura Pausini e poi canterà lì anche Elisa: per noi musiciste italiane è più difficile raggiungere certi obbiettivi.

Il suo commento, per quanto dettato forse da patriottismo, è stato letto da molti come una frecciatina nei confronti di Taylor Swift. Poco dopo Elodie ha anche aggiunto di non essere una fan della cantante e di preferire la musica di Beyoncé.

Qui di seguito le sue parole in merito:

E poi, confesso: a me Taylor Swift non piace. Per carità: brava, bella, professionista, ma io preferisco Beyoncé. È un po’ come l’amatriciana che mi piace più della carbonara: bona anche quella, però…

La reazione del web

Le sue dichiarazioni hanno scatenato una vera e propria bufera sul web. I fan di Taylor Swift l’hanno difatti immediatamente attaccata, accusandola anche di aver parlato per invidia nei confronti della star internazionale. Inoltre c’è stato chi ha affermato di non voler più seguire Elodie in seguito alle sue dichiarazione e chi l’ha criticata musicalmente.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi sui social:

Se in molti hanno preso le difese di Taylor Swift attaccando Elodie, c’è stato anche chi si è schierato dalla parte della cantante. Alcuni utenti si sono difatti definiti d’accordo con il suo pensiero, affermando di non apprezzare a loro volta la musica dell’artista americana. Inoltre hanno sottolineato come abbia semplicemente espresso un giudizio dettato da gusto personale.