Elodie, nuovo doppiaggio Disney, web furioso: ‘RIP per chi studia’

Sta per arrivare al cinema un nuovissimo film targato Disney. Il titolo è Mufasa: Il Re Leone e alzerà il sipario in tutte le sale italiane a partire dal 19 dicembre 2024. Un nuovo live-action dei Walt Disney Studios, un progetto che attrarrà, almeno è quello che si spera, più generazioni, non solo quelle più giovani.

Pochissimi minuti fa il colosso Disney Italia ha reso note tutte le voci italiane entrate a fare parte del grande progetto e tra queste compare anche Elodie. La notizia è circolata dopo che Disney ha reso pubblico prima il trailer del nuovo live-action su Il Re Leone, seguito poi da un post che accerta la presenza della cantante romana nel team di doppiatori italiani!

Elodie Di Patrizi presterà la voce a Sarabi, la premurosa e dolcissima madre di Simba, nonché regina della savana e ovviamente moglie di Mufasa, il protagonista del film. Per la cantante ex concorrente di Amici è giunta l’ora di una nuova avventura. Non è la prima volta che Elodie recita in un film e il doppiaggio lo aveva già sperimentato una volta. Dopo Ti mangio il cuore, Non c’è campo e Trolls 2: World Tour, ora Elodie è prontissima a gettarsi in un nuovo esperimento di carriera: interpretare una leonessa, LA leonessa.

Una grande opportunità per la cantante, colpita però da innumerevoli critiche, arrivate in men che non si dica proprio sotto il post di Disney: dovevamo aspettarcelo?

Elodie doppiatrice di Sarabi, ma il web non approva

Potevano non mancare le reactions dopo la notizia? Impossibile. Ed ecco che a pochi secondi dalla pubblicazione del post, sono fioccati centinaia di commenti in merito alla presenza di Elodie nel film. Il mood è piuttosto coerente, anche se come sempre (giustamente) ci sono correnti di pensiero differenti. “Sarebbe così bello se in Italia ognuno facesse ciò per cui ha studiato“, scrive un utente sotto il post, ma questo pensiero è condiviso dalla maggior parte del pubblico.

Elodie non è adatta a fare la doppiatrice? O forse da un po’ di tempo a questa parte si continua a dare spazio solo a chi “ha un nome” o a chi, proprio come lei, arriva dai talent? “Fate doppiare chi ha studiato per farlo! Basta Talent“, scrive un’altra ragazza, alludendo quindi a un modus operandi ormai reiterato, quasi scontato e, a detta dei più, anche piuttosto fastidioso.

La critica appare evidente: perché andare a selezionare sempre persone già famose in altri campi (il canto, nel suo caso), invece di dare l’opportunità a chi, concretamente, ha studiato anni per diventare professionista di quel settore? C’è anche chi si chiede se Elodie presterà la sua voce solo nelle parti cantate o se effettivamente doppierà l’intera parte di Sarabi (e pare sia proprio questa l’opzione), ma in linea di massima i social non hanno reagito proprio benissimo a questa novità cinematografica:

Ragazzi io vi ricordo solo che Mushu e’ stato doppiato da ENRICO PAPI e nessuno disse nulla perché fu BRAVISSIMO e con lui tanti altri come FRIZZI, MAGALLI, RAOUL BOVA! Anche se ultimamente concordo sul fatto che vengono scelti solo ed esclusivamente per il nome che portano.

C’è da dire che molte altre persone ritengano Elodie adatta e pensino che abbia fatto benissimo ad accettare questa occasione: “Il fatto che una persona nasca come cantante non significa che debba precludersi altre straordinarie opportunità […]”, scrive un utente sotto il post Disney. D’altronde, si legge, la vita è fatta di treni che passano, quindi perché non salire a bordo e provare?

Gli altri doppiatori italiani in Mufasa: Il Re Leone

Accanto a Elodie sono tante altre le voci selezionate per il live-action Disney. Luca Marinelli sarà infatti Mufasa, Alberto Boubakar Malanchino sarà Taka, ma c’è anche un grandissimo ritorno dal punto di vista del doppiaggio. Ebbene sì, ci sarà anche Marco Mengoni, che presterà la sua voce e Simba. Nel cast anche Elisa (Nala), Edoardo Leo (Timon), Stefano Fresi (Pumba), Toni Garrani (Rafiki adulto).

Tutto è pronto e la polemica è altissima: andrete a vederlo al cinema?