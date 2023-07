Elodie nauseata smette di cantare a Capri (video): “Così è difficile”

Elodie è indubbiamente una delle artiste italiane del momento. Le sue canzoni le hanno permesso, di anno in anno, di incrementare il suo successo, diventando un’icona della musica pop contemporanea. La sua bravura e il suo essere apprezzata dal pubblico le hanno aperto le porte ad eventi di un certo risalto, come accaduto nella giornata del 2 luglio. Elodie è stata chiamata ad esibirsi durante un boat party, dove ha cantato le sue hit più note.

L’esibizione e la nausea: la serata di Elodie

La festa si è tenuta su un’imbarcazione a largo della costa di Capri, organizzata da Peroni Nastro Azzurro. Ospite d’onore dello show condotto da Tommaso Zorzi, Elodie. L’artista, che per la prima volta si è esibita in mezzo al mare, ha dovuto fare i conti con la nausea. Nel video circolato su Tik Tok, si può notare come la cantante faccia un pò di fatica in alcuni momenti delle sue esibizioni. Tra una canzone e l’altra, Elodie ha confessato la sua difficoltà: “Ho un po’ di nausea, sono onesta è difficile… Questa è la mia prima volta“.

L’ascesa di Elodie nel mondo della musica: da Amici a Sanremo

Per Elodie, gli ultimi anni sono stati di consacrazione a livello musicale. Dopo aver partecipato alla quindicesima edizione di Amici, classificandosi seconda, ha poi preso parte al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia. Gli anni 2018 e 2019 sono segnati da alcune sue prime hit importanti e di successo, come Nero Bali (in collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno) e Margarita (prodotto da Takagi & Ketra), in duetto con Marracash.

Nel 2020, Elodie ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo con il brano Andromeda, scritto da Mahmood e Dardust. È tornata a calcare il palco dell’Ariston anche l’anno seguente, affiancando Amadeus e Fiorello nella conduzione della seconda serata della kermesse. Nel 2023, inoltre, una nuova partecipazione al Festival con il brano Due.

Elodie, negli anni, non si è dedicata sono alla carriera di cantante. Nel 2021 ha preso parte a Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, da cui è uscita vincitrice. Nel 2022 è protagonista del film Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa. Nel 2023, con il brano Proiettili (ti mangio il cuore), Elodie ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale.