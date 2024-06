Elodie, la mamma si è sposata: look, dedica e l’assenza di Iannone

Ieri, sabato 8 maggio, la mamma di Elodie, Claudia Marthe, è convolata a nozze. Il matrimonio si è tenuto Villa Adelaide Tassera, una location fiabesca e sognante a Tessera, in provincia di Como, dove si è celebrato l’amore tra la madre della cantante e il suo storico compagno, Francesco Cramer. Da anni, infatti, Claudia è legata a Francesco, candidato attuale alla carica di consigliere comunale di Alserio. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair pochi giorni fa, la popstar aveva annunciato le nozze, svelando di essere stata ‘incaricata’ di cantare una canzone a cappella per gli invitati. E, proprio ieri, sui social sono spuntati diverse foto e video della serata, tra cui dolci dediche da parte di Elodie per la sua amata mamma.

Nei video usciti su Instagram, si può vedere Claudia Marthe con un elegante vestito bianco, insieme al neo marito Francesco rigorosamente in smoking. Nel corso della serata, Claudia ha sfoggiato due abiti: il primo è un tubino bianco arricchito da finiture in pizzo per la cerimonia iniziale, mentre per il momento del taglio della torta ha scelto un abito in raso bianco, accompagnato da uno scialle drappeggiato sul collo. Elodie, invece, ha optato per un sofisticato abito color arancione, che mette in risalto i suoi colori autunnali, insieme ad un trucco molto leggero ed elegante. Si tratta di un monospalla in raso targato Taller Marmo, caratterizzato da una lunga fascia al collo e uno spacco laterale elegante. Il prezzo si aggirerebbe intorno ai mille euro.

Elodie ha condiviso diverse foto e video della festa, mostrando tutta la sua emozione per la madre. In una storia, si sente la mamma chiederle: “Ti piaccio amore, ti piace?”. “Sei molto bella”, le ha poi risposto l’ex allieva di Amici. Inoltre, ha pubblicato anche foto dell’amata nonna e di altre persone a lei care. Presente all’evento, ovviamente, anche la sorella Fey Di Patrizi, alla quale Elodie è legatissima. Tuttavia, da tutti contenuti usciti dalla cerimonia, mancava sempre una persona in particolare: Andrea Iannone.

Il compagno di Elodie, infatti, non è apparso in nessuna foto o video del matrimonio. Per questo, non è chiaro se il pilota di Moto GP fosse presente o meno. Ad ogni modo, la storia tra di loro sembra procedere a gonfie vele, come raccontato dalla stessa cantante nella recente intervista rilasciata a Vanity Fair.