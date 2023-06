Elodie ha ignorato Barbareschi? Il regista: “Ora vi svelo la verità”

Luca Barbareschi smentisce le voci sul presunto rifiuto di Elodie. Ma, procediamo con ordine. Alcuni giorni fa, ha attirato molto l’attenzione un commento lasciato dal regista sotto una foto in costume da bagno della cantante. “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!”, aveva scritto. Al leggere queste parole, molti avevano ipotizzato che l’ex allieva di Amici non avesse voluto incontrare l’ex politico. Diverse persone sostenevano che Elodie avesse preso una posizione contro l’uomo, a causa delle sue dichiarazione sul movimento “Me Too“. Barbareschi, infatti, aveva accusato le attrici di denunciare eventuali molestie solamente per ottenere pubblicità.

Sul web in tanti avevano apprezzato la reazione (o meglio non reazione) di Elodie, lodandola per aver ignorato il regista dopo le recenti polemiche. Tuttavia, Barbareschi ha voluto chiarire la questione e spiegare come sono andate realmente le cose con la voce di “Due”. In un posto pubblicato sul suo profilo Facebook, Luca ha spiegato che i motivi dietro il rifiuto della cantante di partecipare al film sarebbero altri e non avrebbero niente a che vedere con quanto hanno diffuso i gossip in questi giorni:

Elodie è stata regolarmente contattata tramite la sua agente dell’agenzia Volver di Roma. Ha letto il copione e poi ha deciso di non fare il film. Io nutrendo stima per il suo talento mi sono semplicemente rammaricato e le ho espresso un simpatico apprezzamento per il suo talento. Ancora una volta qualcuno ci usa per avere 3 minuti di popolarità.

Successivamente, Barbareschi se l’è presa con i giornalisti che hanno preso al palla al balzo per andargli contro. “Stupisce che testate giornalistiche riportino una tale non notizia. Ma viviamo in tempi bui in cui la cultura dello svergognamento è sovrana. E poi si stupiscono che nessuno compri più i giornali. La perdita di autorevolezza di un mezzo stampa è una pericolosa discesa verso derive populiste. Dare il cervello in gestione alla rete dove speculazioni imbecilli trovano spazio. Tanto vale scrivere su un muro”, ha concluso.

C’è da dire, però, che, nonostante avesse visionato il copione e deciso di non fare il film privatamente, Elodie ha comunque deciso di non rispondere pubblicamente al messaggio lasciatogli da Barbareschi su Instagram. Nel caso la cantante non avesse avuto nessun problema con il regista, non avrebbe avuto problemi a lasciare una risposta o, quantomeno, a rilasciare un commento sulla vicenda considerando le supposizioni fatte dai suoi stessi fan.

Per questo, il comunicato di Barbareschi non è bastato per far cambiare idea a diversi utenti sui social, che sono convinti che l’artista non nutri comunque molta simpatia per l’ex politico. In effetti, Elodie si è sempre schierata apertamente a favore dei diritti delle donne, dunque non viene difficile da pensare che non si trovi affatto d’accordo con quanto detto dall’uomo.