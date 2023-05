Domenica In travolta da critiche feroci, c’entra Barbareschi

Pioggia di critiche per l’ospitata di Luca Barbareschi a Domenica In: gli effetti della nuova Rai Meloniana

Luca Barbareschi, tra le varie polemiche, è stato ospite oggi, 28 maggio, di Mara Venier a Domenica In. Un’ospitata che sembra quasi un assaggio di quella che si prepara ad essere la nuova Rai “Meloniana“. L’attore ed politico ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e dei suoi figli. Tuttavia, il tempismo dell’intervista ha generato una pioggia di critiche nei confronti del conduttore e del programma stesso.

Difatti, Luca Barbareschi dovrebbe debuttare presto in Rai, con due appuntamenti in seconda serata su Rai 3. Nonostante il programma non sia stato ancora confermate, sono iniziate subito le polemiche. Il motivo principale del disappunto da parte dell’opinione pubblica scaturisce dalle dichiarazioni di Barbareschi sulle denunce per molestie delle attrici. In un’intervista a Repubblica, infatti, il conduttore aveva sostenuto che tali donne mentissero per procurarsi un qualche tipo di pubblicità. Per questo, i consiglieri Francesca Bria (Pd) e Riccardo Laganà (dipendenti Rai) avrebbero richiedo alla presidente del cda della Rai, Marinella Soldi, la chiusura del programma.

Barbareschi aveva commentato, poi, il tutto sul suo profilo Instagram. Nel comunicato, aveva anche attaccato anche Fabio Fazio e Lucia Annunziata per il loro imminente addio alla Rai, accusandoli di voler vittimizzarsi. Non è un segreto, inoltre, l’orientamento politico di Barbareschi, che ha dichiarato più volte pubblicamente il suo apprezzamento nei confronti della Meloni. Dunque, il suo ingresse sarebbe perfettamente in linea con la nuova Rai.

Fatto sta che agli utenti dei social non è affatto piaciuto quest’invito di Mara Venier all’attore. A molti è apparso alquanto ipocrita invitare in un programma dove si è più volte parlato dei diritti delle donne un personaggio che ha fatto tali dichiarazioni. “Continua l’invasione della Rai. Oggi riabilitazione di Barbareschi a Domenica In. Chissà se Mara gli chiederà conto dell’uscita sugli abusi alle attrici essendo lei un’attrice e una donna”, ha scritto un utente.

Insomma, la Rai Meloniana comincia già a mettere le radici per quella che sarà la prossima stagione televisiva. Ma, a leggere il parere degli spettatori, pare proprio che questa nuova svolta porterà ad una perdita di consensi da non sottovalutare.