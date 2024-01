Elodie, giallo sul concerto annullato: “Influenza? Ma se è in Egitto”

Ieri, 1 gennaio, Elodie si sarebbe dovuta esibire in piazza dei Martiri a Teramo per dare via al nuovo anno. Tuttavia, poche ore prima del concerto, la cantante ha comunicato sui suoi social di essere stata costretta a cancellare l’evento a causa di alcuni problemi di salute. La romana ha informato i fan di essere ferma a letto con influenza, tosse e una forte tracheite. Per questo, i medici le avrebbero imposto di prendersi una pausa e dare riposo alle sue corde vocali e al suo corpo per un periodo. Ricordiamo, infatti, che Elodie ha da poco terminato il suo tour per i più importanti palazzetti italiani. Inoltre, è reduce dal concerto di Capodanno a Palermo, al termine del quale si sarebbe ammalata.

Tuttavia, nelle ultime ore, è spuntato un retroscena inedito sul possibile reale motivo che avrebbe portato la cantante ad annullare il concerto nella città abruzzese. A quanto pare, una volta dato l’annuncio ai fans, Elodie sarebbe partita diretta per una vacanza in Egitto insieme al suo compagno Andrea Iannone. A svelare la notizia è stato l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, che sulle sue storie Instagram ha pubblicato anche una foto dell’artista sull’aereo. Nello scatto in questione, la popstar appare con la testa bassa, dunque non è chiaro se si tratti effettivamente di lei, anche se la somiglianza è ovviamente visibile.

Secondo quanto raccontato da Rosica, Elodie avrebbe cercato di nascondersi per tutto il viaggio, così da evitare di essere vista. L’esperto di gossip, però, è venuto comunque a sapere della sua vacanza insieme al fidanzato. L’influencer ha accusato l’ex allieva di Amici di aver mentito a tutto il suo pubblico, invitandola a prendersi le sue responsabilità. La notizia si è sparsa subito a macchia d’olio e in molti hanno già iniziato ad esigere spiegazioni da parte della cantante.

Naturalmente, è necessario ricordare che si tratta d’informazioni da prendere con le pinze, dato che non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale a riguardo. Bisognerà aspettare per scoprire se Elodie deciderà di dare la sua versione sulla vicenda e spiegare, qualora fosse veramente in Egitto, il vero motivo che l’ha portata ad annullare il concerto poche ore prima del suo inizio.