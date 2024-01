“Elodie in concerto vieta di farsi riprendere”. L’accusa del Giornale

Durante la sera dell’ultimo dell’anno, Elodie si è esibita a Palermo ma non sono mancate le polemiche. Questa volta non sono legate al suo abbigliamento, bensì al fatto che non abbia permesso ai media locali di riprendere l’esibizione.

A dare la notizia il Giornale di Sicilia che ha scritto un post su Facebook. La testata, infatti, si è occupata di trasmettere l’intera serata in diretta, ma, durante l’esibizione della cantante romana, ha dovuto interromperla, per poi riprenderla a fine performance.

“Tgs e Gds.it hanno trasmesso lo spettacolo del Capodanno di Palermo sul palco di piazza Politeama fino al brindisi della mezzanotte. Poi è entrata in scena Elodie per un’ora circa di concerto e a quel punto Tgs ha dovuto interrompere la diretta dal palco e trasmettere solo le interviste dallo studio allestito nel backstage. Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti. Ci scusiamo dunque con chi avrebbe voluto vedere anche Elodie, ma continuare la nostra diretta senza la sua esibizione non è certo dipeso dalla nostra volontà“.

Un comunicato che ha lasciato interdetti i fan che non sono potuti andare direttamente lì a seguire il concerto. I motivi per il quale non sia stato dato il benestare restano ignoti, ma in molti non hanno apprezzato la decisione della cantante.

La testata ha specificato che è stato chiesto all’artista di poterla riprendere anche per pochi minuti, almeno per lasciare una testimonianza, ma la decisione presa da lei e dal suo team è stata categorica.

Elodie non ha risposto, per adesso, a queste accuse. Nel frattempo, il 1° gennaio, si sarebbe dovuta esibire a Teramo, ma per problemi di influenza e tracheite, poche ore prima, il concerto è stato annullato.

Le ultime polemiche su Elodie

Ultimamente la cantante è diventata bersaglio di molte critiche, soprattutto da parte di alcuni personaggi televisivi che la definiscono “troppo osé“. Tra questi anche Gino Paoli che l’ha accusata di “saper mostrare solo il c*lo”. A ciò la cantante ha risposto, definendolo “una merda“.

L’artista è stata criticata anche da Eleonora Giorgi che sostiene che è umiliante per una donna “mostrarsi in deshabillé per cercare consensi, cosa che ormai appartiene solo al passato“. In sua difesa, più volte, sono intervenute alcune colleghe come Emma o Annalisa, che spesso hanno ricevuto critiche simili. Elodie continua dunque ad essere bersagliata e se non succede per i suoi outfit, accade per alcuni suoi comportamenti che non vengono ben compresi.

Di solito l’artista non si è mai risparmiata dal rispondere (e spesso anche usando toni forti). Chissà se ora controbatterà al Giornale di Sicilia o se lascerà scemare la cosa da sola.