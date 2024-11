Elodie fulmina Lucilla Agosti: il botta e risposta in radio (video)

In questi giorni, Elodie sta facendo diversi giri promozionali per il suo nuovo singolo con Tiziano Ferro, “Feeling”, e per l’uscita del film “Mufasa – Il Re Leone“, in cui presta la voce al personaggio di Sarabi, la madre di Simba. Tra l’altro, questo suo nuovo ruolo da doppiatrice ha causato una forte polemica, con la cantante che è stata aspramente criticata dalla doppiatrice professionista Lilli Manzini. Questa mattina, 22 novembre, Elodie è stata ospite di Lucilla Agosti nel programma radiofonico, “Cari Amici di R101”. Durante l’intervista, la cantante ha parlato non solo dei suoi attuali progetti, ma anche di quelli futuri, tra cui il calendario Pirelli 2025, per il quale ha posato nei mesi scorsi.

Parlando proprio dell’uscita del calendario, Lucilla Agosti ha detto ridendo: “ll calendario Pirelli è una cosa super cool. Devo dire che la tua foto senza vestiti, dove sei con un tronco davanti è un grande classico, quel vedo e non vedo. Foto su cui tra l’altro ci saranno anche dei meme, io li sto aspettando al più presto”. Al che, Elodie è apparsa immediatamente stizzita, chiedendo di quali meme parlasse. “Dai parlo di quella roba con te senza nulla e il tronco davanti”, ha risposto l’Agosti.

“No, io non l’ho proprio capita quindi spiegamela meglio. Qual è il meme, cosa deve arrivarmi sul tronco? Sono seria, spiegamela, non c’è pensato”, ha quindi detto Elodie ormai visibilmente irritata. A questo punto, la conduttrice ha provato più volte a cambiare argomento, non sapendo come uscire da quella situazione imbarazzante. Ma, la cantante ha insistito più volte, fino a quando ha ottenuto questa risposta dall’Agosti: “No dai, la cosa che ti volevo dire… che ti diranno tutti, ma proprio tutti ‘cavolo quella roba che hai lì davanti’. A te non arrivano ste roba qui? La grezzata dell’uomo arriva sempre”.

Elodie ha fulminato ulteriormente Lucilla, dicendo: “Magari è già arrivata e l’hanno già scritta. Diciamo però che io ho altro da fare, che leggere i commenti. Però mi stupisco di te che stai aspettando un meme e il commento grezzo. Ma ok, ti metto un po’ in imbarazzo per divertimento”. Quando la conduttrice ha chiarito di non voleva metterla in imbarazzo, l’ex allieva di Amici ha concluso con un sorrisino: “Vabbè dai stai tranquilla”.

Insomma, un botta e risposta infuocato, nel quale Elodie ha demolito la concorrente de La Talpa. Recentemente, inoltre, Lucilla Agosti è stata protagonista anche di un’altra accesa lite. Nella puntata del reality andata in onda lunedì, 18 novembre, la conduttrice si è scontrata con Veronica Peparini. La coreografa l’ha accusata di essere troppo buonista, scatenando una forte reazione di Lucilla, che ha iniziato a gridare e a piangere. La professoressa di Amici le ha poi dato della “matta”, in un momento di puro caos.

Insomma è stata sicuramente una settimana intensa per Agosti, che è finita virale sul mondo del web per ben due volte. Ad ogni modo, lunedì 25 novembre andrà in onda l’ultima puntata de La Talpa, anticipata a causa dei bassi ascolti registrati fino ad ora. Questa chiusura potrebbe porre fine alle recenti polemiche che hanno coinvolto Lucilla Agosti, evitando ulteriori scontri pubblici.