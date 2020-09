Elodie e Marracash, Venezia 77: lei strega tutti in abito Versace (foto)

Elodie, 30 anni, e Marracash, 41, sbarcano alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia ed è subito un tripudio di glamour. Peccato che quest’anno lo storico evento sia stato parecchio ridimensionato, almeno in termini di iniziative e pubblico. Inevitabile ai tempi del coronavirus dove ogni assembramento può diventare uno bomba ad orologeria pronta a innescare nuove catene di contagi e nuovi drammi. Al netto di tutto questo, i due artisti si sono presentati in laguna sfavillanti, innamoratissimi ed elegantissimi. A colpire è stato soprattutto l’abito indossato dalla Di Patrizi. Una chicca a firma Versace che ha fatto ‘invidia’ a molti e a molte, e che ha raccolto un’infinità di apprezzamenti e congratulazioni sui social.

Elodie e Marracash al Festival del Cinema di Venezia: Di Patrizi incantevole in abito Versace

Marracash è giunto al Festival di Venezia in un abito scuro, abbinato a una camicia bianca. La scena, guardando all’abbigliamento, è però stata tutta per la sua compagna, che ha sfoggiato un lungo vestito aderente, scintillante e argentato. La scelta dell‘artista sbocciata ad Amici di Maria De Filippi ha fatto breccia sui social, dove sono piovuti migliaia e migliaia di like, corredati da un profluvio di commenti di congratulazioni che hanno sottolineato l’eleganza e la bellezza della Di Patrizi. Lo scatto divulgato su Instagram conferma inoltre la forte intesa che si è creata a livello sentimentale tra il rapper e la cantante di Guaranà. Una rivincita nei confronti di coloro che quando fu ufficializzata la relazione nutrivano parecchio scetticismo sulla coppia. E invece è trascorso più di un anno dall’inizio della love story e tutto procede per il meglio.

Elodie e Marracash, la ‘prova’ della quarantena è stata superata

Prima di arrivare in laguna i due artisti si sono concessi dei giorni di relax e vacanza in Sicilia, come loro stessi hanno reso noto sui social ritraendosi spensierati e complici su un gommone al largo di Taormina. Prima dell’estate hanno invece affrontato la ‘convivenza’ forzata dettata dalla quarantena per via dello svilupparsi del coronavirus tra marzo e aprile. Un periodo che ha aiutato i due a conoscersi più a fondo e a comprendere che la relazione che stanno vivendo è un qualcosa di davvero molto importante.