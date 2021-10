Elodie e Marracash: “Rottura: lui interessato a un’altra cantante, chi è”

Che la storia d’amore fra Elodie e Marracash sia ormai naufragata non è più un segreto praticamente per nessuno. Anche se nessuno dei due ha confermato la news, sono giorni che si susseguono le indiscrezioni sulla rottura di quelli che in molti hanno chiamato “i The Carters” italiani. Facendo ovviamente riferimento a Beyoncé e Jay-Z. E nelle scorse ore, ad aggiungere ulteriore carne sul fuoco riguardo alla vicenda ci si è messo Dagospia.

Il giornale diretto da Roberto d’Agostino ha infatti rivelato in anteprima quale sarebbe il reale motivo dietro alla loro decisione di lasciarsi. Si dice infatti che dietro alla fine di un rapporto che andava avanti da più di due anni ci sia un terzo incomodo. “Ne parla già tutta Milano”, questo leggiamo sulle pagine di Dago.

Sarebbe (il condizionale è d’obbligo ovviamente) colpa di un’altra bellissima donna la fine del loro rapporto. Si parla infatti di Rosmy, una dark lady, attrice di teatro ed erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Questo è quello di cui si parla per il momento, anche se “Marra” ancora non è stato pizzicato dai paparazzi con nessun’altra donna.

E, nel frattempo, la controparte femminile del rapper di Badabum Cha Cha si sarebbe già trovata a sua volta un sostituto. Nei giorni scorsi si è parlato, sulle pagine di Chi, del modello e marketing manager di Giorgio Armani, Davide Rossi. Insieme a quest’ultimo Elodie è stata pizzicata lo scorso 10 ottobre a Milano, dove entrambi vivono. Dopo l’incontro i due sarebbero usciti con due amici, il cantante Mahmood e il danzatore Gabriele Esposito e ,a conclusione della serata, Rossi sarebbe poi salito in casa di Elodie.

Le prime avvisaglie della crisi fra Elodie e Mahmood i curiosi le avevano percepite quando, dopo mesi di pubblicazioni insieme, i due erano spariti dai rispettivi social. Segnali di allarme che sembravano in realtà poi essere rientrati quando, con un’intervista a Vanity Fair, la cantante si era semplicemente limitata a dire che “Marracash è faticoso, e scrive col sangue”.