Elodie e Iannone travolti dalla crisi, le cause che stanno ‘rompendo’ la coppia

Si fanno di giorno in giorno più rumorose le voci che descrivono il rapporto tra Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi in forte crisi. C’è addirittura chi sussurra che già potrebbe essersi consumata la rottura. Tra l’altro, a rendere il gossip ancor più rovente, ci sono le scelte dei due su come trascorrere questi primi caldi giorni di luglio. Entrambi sono in Italia, non una cosa scontata visto che il pilota di Vasto è spesso all’estero per impegni professionali. Lei, però, è assieme al suo entourage e ad alcuni amici al mare, lui è in una località montana. Insomma, non sono vicini.

“Si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei”, ha mormorato Deianira Marzano, esperta di gossip. Un altro esperto di cronaca rosa attivo su Instagram, Amedeo Venza, ha sostenuto la medesima cosa, parlando di “crisi nerissima tra Iannone ed Elodie”. Da notare inoltre che da qualche settimana il pilota non piazza alcun like alle foto della compagna sui social, altro indizio che contribuisce ad alimentare le voci relative a un possibile periodo difficile dal punto di vista sentimentale per la coppia. E ancora, sotto ai post del centauro si sono fatti vivi diversi curiosi che hanno chiesto espressamente se la relazione con la popstar sia giunta al capolinea. Iannone è rimasto in silenzio, preferendo non rispondere alcunché.

Che cosa stia accadendo di preciso è difficile dirlo. Che qualcosa si sia rotto sembra però piuttosto evidente. Resta da capire se si è innanzi a una crisi passeggera di poco conto oppure se il periodo no ha radici profonde in grado di mandare all’aria la love story.

Elodie e Iannone fanno coppia fissa da circa tre anni. Si sono conosciuti nell’estate 2022 in Puglia grazie a delle amicizie in comune. La cantante ha rivelato di recente che il primo approccio non fu tra i più felici. Lei non voleva saperne di lui. Poi, però, ha cominciato a chiacchierare con il pilota, scoprendo di essersi fatta un’idea sbagliata sul suo carattere. Fu così che prese avvio la frequentazione che si è poi trasformata in una storia solida. Non a caso Elodie in tempi non sospetti ha dichiarato che quella con Iannone è senza dubbio la storia più importante della sua vita.