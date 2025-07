Elodie, dito medio a 2 spettatori: video, sfogo e voci surreali di crac con Iannone

Elodie Di Patrizi perde la testa durante il concerto di Radio 105, nel corso della tappa a Comacchio del Summer Festival in Emilia Romagna. La cantante ha litigato con due uomini che stavano assistendo all’evento e dal palco gli ha indirizzato il dito medio. Il gesto è diventato virale in un amen sui social. Il video che immortala l’ex allieva di Amici mandare ‘plasticamente’ a quel paese le due persone sotto al palco è infatti stato rilanciato da diversi utenti.

Elodie, dito medio al concerto e sfogo

Radio 105, evento all’Area Park di Via Sicilia a Comacchio. Diversi gli artisti che si sono esibiti tra i quali Alessandra Amoroso, Benji e Fede, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Rkomi, Rose Villain, Settembre, The Kolors e appunto Elodie. Quest’ultima, mentre intonava il suo brano ‘Due‘, a un certo punto ha fatto il gesto del vaffa a due persone tra il pubblico. Una volta terminata la performance ha dichiarato: “Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare, perché io c’ho questo problema, che purtroppo mi piace litigare. C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, poi quello vicino, sono due tipi, uno con il cappello e l’altro invece è un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici, vabbè sono cavolate andiamo avanti“.

elodie per me le cose sono🖕🏼due ✌🏼dito medio ad un pelato live picco di carriera pic.twitter.com/Q412vOUfhh — Elodie out of context (@elodiecontext) July 4, 2025

elodie incazzata dito medio ad un pelato e al suo amico in live pic.twitter.com/WI2oJ4o7th — Elodie out of context (@elodiecontext) July 4, 2025

Non è chiaro che cosa sia accaduto, anche se non è difficile comprendere che cosa possa essere successo. Con ogni probabilità i due uomini che si sono beccati il dito medio e il successivo sfogo della cantante hanno infastidito quest’ultima con commenti tutt’altro che lusinghieri durante la performance. Elodie avrebbe captato l’atteggiamento irrispettoso dell’uomo con il cappellino e di quello calvo, rispondendo per le rime.

Il gossip surreale sulla rottura con Andrea Iannone

Nelle scorse ore la popstar è anche finita al centro del gossip per una vicenda di poco conto che, però, ha fatto germogliare voci, apparentemente senza fondamento, di una presunta rottura con il fidanzato Andrea Iannone. Che cosa è successo? Nel 2015 Marracash, ex fidanzato di Elodie, ha pubblicato il brano “Niente canzoni d’amore”. Nel 2020 l’ex allieva di Amici ha inciso una propria versione della canzone per il disco “This is Elodie”.

Lo scorso 8 giugno Di Patrizi si è esibita a San Siro e in scaletta ha inserito il brano in questione. A distanza poco più di due settimane, ossia il 25 giugno, sempre nello stadio milanese anche Marracash ha intonato “Niente canzoni d’amore”. Una tal Ylenia, notando tale faccenda, su X ha postato il seguente tweet: “Elodie si lascia con Iannone dopo che lei e Marracash si sono dedicati “Niente canzoni d’amore” negli stadi a distanza”. Un intervento di una persona qualunque che ha teorizzato una rottura sulla base di due esibizioni a distanza dei due cantanti.

Il punto è che il tweet è diventato virale ed ora c’è chi crede che davvero sia finita la relazione con Iannone. Non a caso sotto al profilo Instagram di quest’ultimo e pure a quello di Elodie diversi utenti hanno iniziato a sostenere che ci sia stato il crac sentimentale. Fantagossip e nulla più. A onor del vero non è escluso il centauro possa domandare a breve la mano della compagna.