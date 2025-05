Elodie e Andrea Iannone, nozze in vista? Spunta un anello sospetto

Secondo uno scoop lanciato nelle ultime ore da Chi Magazine, Elodie ed Andrea Iannone potrebbero convolare presto a nozze. All’anulare sinistro di lei sarebbe difatti comparso un anello sospetto. In alcuni scatti pubblicati dalla rivista si può effettivamente notare una fedina al dito della cantante. Quest’ultima in una recente intervista con Radio Deejay aveva definito la storia con il pilota la più importante della sua vita, in quanto nata in modo completamente diverso dalle altre. Possibile quindi che i due abbiano deciso di consacrarla con un matrimonio.

Possibili fiori d’arancio in vista per Elodie Di Patrizi ed Andrea Iannone. A lanciare lo scoop è stato Chi Magazine. Nelle ultime ore, difatti, la rivista ha pubblicato alcuni recenti scatti della coppia in cui si nota un anello sospetto. All’anulare sinistro della cantante sarebbe difatti comparsa una fedina che non aveva sul red carpet del Festival di Cannes. Secondo quanto scritto da Chi, quindi, è possibile che la coppia abbia deciso di fare il grande passo e convolare a nozze. Al momento, tuttavia, non c’è nulla di ufficiale e si tratta di semplici supposizioni. Non sappiamo difatti se effettivamente da parte del pilota ci sia stata una proposta.

Intanto la loro relazione procede nel migliore dei modi. Elodie ed Andrea sono difatti innamoratissimi ed in una recente intervista la cantante ha speso delle bellissime parole per il compagno. Ospite a Say Waaad? a Radio Deejay, difatti, Di Patrizi ha parlato del suo rapporto con Iannone, definendo il pilota come la storia d’amore più importante della sua vita. Ha spiegato anche che la loro relazione è nata in modo completamente diverso rispetto a tutte le precedenti, sottolineando come lei ed Andrea stiano sempre insieme e siano sempre sulla stessa lunghezza d’onda e si completino a vicenda. Elodie ha definito Iannone non solo come il suo compagno ma anche come il suo migliore amico, una persona con cui poter ridere ed essere se stessa al cento per cento.

Non resta quindi che aspettare un eventuale annuncio da parte dei due che confermi o smentisca le supposizioni lanciate da Chi Magazine.